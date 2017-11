Ingenieros y ferroviarios recelan de la mejora a Granada y vía única a Murcia

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha visitado la provincia en dos ocasiones para presentar sus planes low cost para la nueva línea de Alta Velocidad a Murcia y la adaptación de la ya existente a Granada. Dos propuestas a la baja, en abril y julio, que mermaban la configuración inicial del AVE al contemplar un tercio de vía única entre Pulpí y Almería y enterraban el proyecto de Alta Velocidad que daría continuidad al Corredor Mediterráneo en dirección a Algeciras.

La patronal y las instituciones, sobre todo las gobernadas por el PP, celebraron que por fin hay un calendario para salir del ostracismo ferroviario sin prestar demasiada atención a los recortes planteados en el diseño de un proyecto diferente al que se mantiene en el resto del eje litoral con propósito de racionalización de los recursos económicos y con la excusa de la demanda inferior que tendrá esta provincia, la que más frutas y hortalizas exporta de Europa. Por aquello del síndrome de la indefensión aprendida, el de los ciudadanos que entienden que no pueden hacer nada, en el que derivó del síndrome de la esquina, la contestación ha sido mínima en la calle y mientras otras provincias reclaman soterramiento y doble plataforma, más tercer carril, aquí habrá vía única a Murcia y lavado de cara a una línea a Granada que se remonta al siglo XIX. Los planes de Fomento no convencen ni a los ingenieros ni ferroviarios y tienen enfrente a la Mesa del Ferrocarril y a los lobby Ferrmed y Corredor Mediterráneo.

El ministro tiene previsto visitar por tercera ocasión la provincia en los próximos días para detallar con más precisión su campaña de rebajas destinada al desierto ferroviario almeriense y la plataforma ciudadana, en la que ya están integradas más de 180 entidades económicas y sociales, volverá a pedirle que recapacite y rediseñe los proyectos del AVE en base a un criterio de rentabilidad y eficiencia de las inversiones, más allá del agravio comparativo, por el impacto que tendría a la hora de exportar las miles de toneladas de frutas y hortalizas que saltarían del camión al tren. Así lo plantea el ingeniero industrial Paco García, el del vuelo en helicóptero sobre el Corredor, que no entiende lo de la vía única en Almería cuando están reclamando la doble plataforma de ancho internacional entre la frontera francesa y Algeciras.

En el último chequeo del eje litoral de hace unos días cuestionó también la decisión de Fomento de adaptar la línea existente a Granada, lo que va a suponer que el AVE irá desde Francia hasta Almería y a partir de ahí será tren convencional. Pide, además, un tercer carril de ancho ibérico con Granada para que no se deje morir la línea de Moreda a Linares y la plantea la necesidad de reabrir la línea Lorca-Baza que se cerró en 1985. Los presidentes de los comités de empresa de Renfe y ADIF en la provincia, José Haro y Fernando Vázquez, también manifiestan su descontento con la planificación del Gobierno para la `cenicienta' del ferrocarril en España. "Lo de Granada no es AVE y la vía única a Murcia es un parche. En Almería no somos de segunda y tenemos que exigir nuestros derechos". Los dos ferroviarios entienden que la configuración low cost supondrá un hándicap para el conjunto de las exportaciones porque habrá un cuello de botella a Murcia y no hay planteamiento alguno de sacar las mercancías por el AVE de Málaga.

"Con la electrificación de la línea a Granada ganamos en potencia y aceleración, pero el trazado está anticuada y requiere cambios que implican más inversión de la que han previsto. Con esta propuesta seguiremos en el vagón de cola", argumenta Fernando Vázquez. Los dos inciden, al igual que Paco García, en que las mercancías no van a tener salida hacia Granada y tampoco por Moreda-Linares al quedarse en ancho ibérico. "Sólo nos queda la opción de Murcia y la diseñan en vía única". No es su única contrariedad. Los trabajadores de Renfe y ADIF no alcanzan a comprender cómo se ha optado por trasladar la estación de cabecera a Huércal durante las obras del minisoterramiento de El Puche, una estocada casi letal a las eternas líneas a Madrid y Sevilla porque, a su juicio, empeorará el servicio deficiente que se presta.

Técnicos de ADIF han explicado a este medio, de forma anónima, que la vía única en algunos tramos de Pulpí a Almería no afecta a más prestaciones que la capacidad y la demanda prevista en la prognosis de tráfico más lejana que tienen, la de 2024, les permite pensar en que se podrá atender durante varias décadas. Se trata, según valoran, de "minimizar" las inversiones pendientes de ejecutar con las mismas prestaciones que tendría con doble vía en todo el recorrido. Contemplan 10 trenes por sentido y día a Madrid con tiempos de tres horas y media. Una solución más barata es su alternativa sin apenas contestación... de momento.