Inicio inminente de las obras de carretera de Sierra Alhamilla

En apenas unos días comenzarán las obras obras de urbanización y ampliación de la carretera Sierra Alhamilla tras la adjudicación, a través de la Junta de Gobierno Local, del contrato de estas obras a la mercantil Hormigones Asfálticos Andaluces (HORMACESA), por un presupuesto total de 1.729.029 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. El presupuesto de licitación para esta actuación quedó establecido en 2.442.881 euros, y un plazo de nueve meses. Al procedimiento abierto de licitación se presentaron un total de diez empresas.

La obra, que se ejecutará de acuerdo con el proyecto redactado por la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting, vendrá a cambiar sustancialmente tanto la fisonomía como las condiciones de movilidad sobre esta zona, convirtiendo en una gran avenida de 20 metros, con más de 8.000 metros cuadrados de aceras y 3.300 metros cuadrados de carril bici, el tramo de carretera que discurre entre la rotonda del Cable del Mineral y la intersección con las vías de servicio de la Avenida del Mediterráneo.

La actuación se ha organizado para afectar lo menos posible al tráfico

El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha insistido en la "transformación que supondrá, no solo para la zona de actuación, la ejecución de este proyecto. En términos de ciudad vendrá a mejorar las conciones de permeabilidad sobre la zona, así como la movilidad circulatoria de vehículos y, fundamentalmente, peatona, ganando espacios para el peatón donde, ahora, o no existen o no son suficientes". Reconoce además en esta actuación "una mejora sobre la trama urbana incorporando a la misma espacios ferroviarios hoy sin uso que van a permitir la ampliación de una de las vías principales de la ciudad", todo ello como consecuencia del convenio suscrito entre Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, a través de ADIF. Las obras se extenderán a lo largo de unos 750 metros lineales, ocupando una superficie total de más de 31.115 metros cuadrados, entre ellos los 9.208 de terrenos ferroviarios cedidos por Fomento.

La ampliación de esta vía permite además la creación de aceras más anchas y la incorporación, en paralelo al vallado de la zona ferroviaria de un carril bici de 2,5 metros de ancho. Para favorecer la movilidad ciclista, el proyecto incluye la conexión entre el nuevo carril bici y el existente en la calle José Morales Abad, a través de la calle La Marina. También la conexión con el carril bici existente en la avenida del Mediterráneo a través de la calle Olula del Río.