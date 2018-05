"Jamás en la historia de un partido se ha escrutado tan minuciosamente el censo"

El núcleo duro de la dirección de la Agrupación Local del PSOE de la capital compareció ayer para dar detalles del aumento de altas de cara a las primarias y tumbar con datos lo que consideran como una "campaña de difamación" contra su gestión del proceso interno. El Giorgio Napolitano que cogiera las riendas del partido en Almería en abril de 2013 para dar estabilidad después de una debacle electoral sin precedentes para el socialismo, historiador y exalcalde Fernando Martínez, ha querido dejar claro a los que hablan de pucherazo que "jamás en la historia de un partido político se ha escrutado un censo tan minuciosamente como el de la Agrupación Municipal". En este sentido, el dirigente asegura que el Departamento de Atención a la Militancia y Ciudadanía garantiza el proceso de primarias con todas las garantías estatutarias después de lo que ha planteado como un "rastreo sistémico e individual" de todas las fichas de preafiliación. Y los resultados, nada más lejos de la realidad, constatan que Ferraz ha parado un 37% de las altas que se han planteado desde la dirección local ( 229 de poco más de 600) frente a un 62% de las solicitudes que han sido promovidas desde la Ejecutiva Provincial y su entorno. Eso sí, los sanchistas de Fernando Martínez han presentado muchas más fichas que los susanistas de Sánchez Teruel,de ahí que no sean datos esclarecedores en cuanto a la transparencia. Lo que si queda claro para el historiador miembro del Comité Federal del PSOE es que "los que estaban insinuando anomalías y fraude han visto cómo desde Madrid les han anulado seis de cada diez solicitudes".

A partir de ahora toca, como ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez, que se depuren responsabilidades con los que han intentado sembrar dudas sobre el proceso interno y espera que el dossier remitido a Ferraz contribuya a poner a cada uno en su sitio. Desde la dirección provincial mantienen que están al margen y no han promovido las preafiliaciones que les achacan, al tiempo que insisten en que aún no han dado explicaciones sobre los solicitantes de ideología distraída que desde la Agrupación trataron de incorporar masivamente y los cifran en 135 personas. Fernando Martínez entiende que no habrá asamblea extraordinaria porque "no han recibido ninguna petición y nadie se responsabiliza de unas firmas ni de su veracidad". En dos semanas llegarán las primarias y la crispación no deja de crecer.