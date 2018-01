Jan de Fockert ensalza el prestigio en neurociencia cognitiva que tiene la UAL

Hace 20 años que estuvo en Almería, cuando escribía su tesis doctoral, y tiempo después fue reclamado por el profesor Juan José Ortells, quien explicaba el contenido de sus investigaciones a los alumnos de segundo del Grado en Psicología de la UAL. Ahora se ha establecido una relación fructífera de proyectos conjuntos y Jan de Fockert ha dejado muy claro que la Universidad de Almería se ha ganado un enorme reconocimiento: "Después de un largo tiempo he vuelto y cada vez me gusta más Almería porque es una magnífica universidad que tiene un buen prestigio internacional, que es conocida en muchas áreas que aquí se investigan de la neurociencia cognitiva, que tiene cada vez más influencia; estoy encantado de poder colaborar en investigaciones conjuntas".

El motivo de su visita desde la Goldsmiths University of London ha sido en esta ocasión el de pronunciar la conferencia titulada "The link between working memory and selective attention", dentro del Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología que coordina Leticia de la Fuente. La asignatura en la que se enmarca la temática desarrollada es Fundamentos de Neurociencia Cognitiva, coordinada a su vez por el profesor Ortells, quien ha ensalzado las aportaciones de Fockert: "Suyas son publicaciones referentes que empezaron este tipo de estudios que han venido a demostrar la relación de dos ámbitos normalmente estudiados en psicología en dominios diferentes".