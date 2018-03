Fernando Ponce y Francisco Álvarez Puertas son los 'Jesucristos' de carne y hueso de los Vía Crucis de Cuevas de Almanzora y Laujar de Andarax, respectivamente, que se celebran durante esta mañana. La edad y experiencia del primero, de 58 años y nueve ediciones encarnando este papel, contrasta con la juventud y bisoñez del segundo, de 23 años, quien se estrena hoy. Con todo, ambos comparten el deseo de que esta recreación no se pierda y se mantenga en el tiempo como una representación cultural y religiosa de sus municipios.

Uno y otro Vía Crucis tienen sus especifidades. Así, la Judea de Cuevas del Almanzora, paso viviente único que pertenece a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, recrea uno de los últimos episodios de la pasión de Cristo, el de la Calle de la Amargura, camino del Calvario. Y el alpujarreño discurre por la Vía Sacra, con tres siglos de historia, antes de alcanzar la Ermita del Santo Sepulcro, junto al cementerio, donde Jesús de Nazaret recibe sepultura a la espera de que asome el Sábado de Gloria.

La exigencia física para quienes asumen el papel central de la representación es el espacio común a ambas. Así, la Pasión viviente cuevana tiene una duración cercana a las tres horas y medía, y su recorrido se acerca a los 2 kilómetros. El de Laujar es más corto, cerca de un kilómetro, pero está cargado de cuestas.

"Es cansado y hasta llegar al calvario hay una cuesta", admite Fernando Ponce a Diario de Almería. El Cristo cuevano, carpintero-ebanista, restaurador de muebles antiguos, lleva una corona de espinas en la cabeza y ha de cargar con una pesada cruz al hombro. "Pesa 25 kilos. Tiene 2 metros de alto y un grosor de 6 centímetros", señala Carpintero con la precisión propia de su oficio que ejerce entre el Ayuntamiento y su taller.

Futbolista del equipo local durante 16 temporadas, cazador y aficionado a la pesca submarina, Carpintero asegura que esta preparación le es suficiente para tolerar el sacrificio de su papel. "No paro. Me encuentro bien y mientras pueda, voy a seguir", comenta. El personaje central del Vía Crucis cuevano viene desempeñando este papel en la última década. "Cuando Manolo- su predecesor en el cargo durante 35 años- decidió dejarlo, Antonio Uroz -ex presidente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno- me sugirió la idea de relevarle. Acepté porque me salió del corazón", destapa.

Con 35 años de diferencia entre ambos, la condición de costalero es el espacio común entre Carpintero, de 58 años, y Francisco Álvarez Puertas, con 23 años. "Sufrí un lesión en una vértebra. Se me inflamó el brazo y me quedé sin musculatura. Durante tres semanas lo pasé mal", recuerda el 'Cristo' de Cuevas de sus 11 años como costalero en la Real Cofradía de San Juan.

Como si de una promoción interna se tratara, el 'Jesús' alpujarreño ha dado un salto cualitativo y se estrena en la mañana de hoy en el papel de Jesús de Nazaret en el Vía Crucis de Laujar de Andarax. "El anterior Jesús ya me fue avisando de su intención de dejarlo. Hace unos tres meses me lo asignaron porque ya conocía el papel y los diálogos. He ido creciendo y he participado desde chico con el Vía Crucis de mi pueblo y no quiero que se pierda", descubre a este diario.

Estudiante de Audiovisuales en la Universidad de Almería y camarero en los fines de semana en Laujar, 'Paquillo' es un chaval inquieto y con compromiso. Así, ayer salió de costalero con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. "Es otra perspectiva y es muy impactante y real. Los niños salen asustados", destapa.

El Vía Crucis cuenta con la complicidad y participación de todo el pueblo, aunque su puesta en escena recae en una treintena de vecinos. Incluso, la propia alcaldesa, Almudena Morales, desempeña el papel de Verónica desde hace una década. Como curiosidad, un primo hermano de 'Paquillo' es uno de los romanos que le latigan. "Es de la familia, pero me da bien", asegura.