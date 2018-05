José Sorroche distinguido por El Morato

La relación de José Sorroche con el Morato viene de antiguo, de cuando la fundación en 1983 de la peña del Quemadero que lleva el nombre del mítico cantaor veratense. Tan antigua como su amistad con Antonio García "Niño de las Cuevas", su otrora guitarrista habitual y compañero de claustro del Real Conservatorio de Danza de la ciudad, en la que ambos han coincidido durante varios cursos como docentes. Vínculo que sumados a los muchos e importantes logros en la trayectoria personal de Pepe (en la que no voy a detenerme por ser sobradamente conocida), llevó a la ejecutiva de la entidad -refrendada por su asamblea de socios- a concederle el Gran Morato de Oro a José Sorroche Gázquez. Preciado reconocimiento que en su momento recayó en Naranjito de Triana, Juan Carmona "Habichuela", Antonio Díaz "Fosforito", Enrique Morente y el co-fundador Constantino Díaz Benete.

Noche emotiva la del viernes, entrañable, en la que prestaron su concurso distintos cantaores, guitarristas y rapsoda amigos del homenajeado: María Vargas, Juan Pinilla, Luis Calderito, Conchi Pérez y Paco Esquivel, Rosa Mª Luján y Luis Terry, Niño de las Cuevas, Anamar y Antonio de Quero o Lucía Sorroche. Y en la que la Federación Provincial de Peñas flamencas, peña El Arriero (Viator) y José Sorroche (Tabernas) quisieron estar presentes con un detalle.

En este sentido, adelantaba en mi cuenta de Facebook que "José Sorroche Gázquez ha recibido justamente la Medalla de Oro de Andalucía y el Escudo de Oro de la Provincia. Sin embargo no posee, paradójicamente, el reconocimiento oficial del ayuntamiento de la capital que le vio nacer, crecer y engrandecer con su arte. Y en lugar de anunciar tan merecida distinción, el ínclito concejal -para mayor inri responsable de Cultura- acudió al Morato, en noche tan especial para Pepe y su familia, para la peña que lo homenajeaba y para los aficionados en general, con una plaquita o metopa. En ese momento no supimos dar repuesta a los amigos -paisanos o venidos de fuera- que nos preguntaron por tan inexplicable como injustificable menoscabo. Solo sentir vergüenza propia y ajena ante este tipo de políticos municipales obsesivamente preocupados por salir en la fotografía y en aparentar lo que no son: servidores públicos

Hace dos años, coincidiendo con el adelantado 50º aniversario del Festival Flamenco de Almería, Luis García Yepes presentó una espléndida biografía, a modo de reportajes directos de pregunta y repuesta. Al veterano periodista Tico Medina le correspondió el prólogo y a mi epilogarla, tal que así:

Quieren ponerme mordaza,

a mí, que no digo ná,

quieren ponerme mordaza.

Y es que en este mundo habla

quien tiene porqué callar…

¡Pero tengo mi esperanza!

Llegado a este punto final (del libro), el lector ya conoce en primera persona la vida y obra de José Sorroche Gázquez, conceptos ambos tan íntimamente unidos cuando de un creador artístico se trata. A partir de ahí cada cual sacará las conclusiones que su razón le dicte. Sobra por tanto apostillar el tan laborioso como magnífico trabajo emprendido por Luis García Yepes; no obstante, se viene haciendo habitual un Epílogo que sirva de contraportada al, éste sí, obligado Prólogo. Aunque en mi caso no deben entenderlo como un añadido a las memorias reporteadas; si acaso, unas breves notas a modo de reflexión ya que no me siento llamado a ejercer de padrino del biografiador o a refrendar las virtudes y defectos del biografiado. Salvo la amistad común que nos une, ignoro las razones de la solicitud. Sean las que fuesen, no puedo -ni debo- negarme cuando, además de llevar el marchamo del querido Instituto de Estudios Almerienses, tiene prevista su presentación coincidente con el 50º aniversario del prestigioso Festival Flamenco de Almería, del que Sorroche ha sido uno de sus más sólidos puntales. Al hilo de la cuestión: ¿tiene el Ayuntamiento previsto rendirle el merecido reconocimiento en forma de Medalla de la Ciudad o similar?, ¿le reservará la omnipotente organización del Festival el "sitio" a que tan sobradamente se ha hecho acreedor?

Motivado el introito, el epiloguista aborda la personalidad de Sorroche convencido de estar ante el cantaor más representativo -digámoslo rápido- de las dos últimas centurias en esta sufrida tierra sureña, taifa y reino de tarantos y tempranos: es decir, desde que el flamenco existe como tal arte andaluz. Valoración que incluye al joven y esperanzador elenco femenino actual (algunas de las cuales han crecido al calor de sus enseñanzas) y a nombres legendarios (Pedro el Morato, El Marmolista, Ciego de la Playa, Chilares), de los que tan solo nos han llegado un puñado de referencias biográficas. En cambio Pepe dispone de un historial suficientemente contrastado y audible.

Currículo enriquecido día a día, como la solera del buen vino, desde la humilde cuna de un niño de posguerra que moldea el carácter y le confiere un sentimiento de rebeldía frente a los abusos del poder establecido, a veces expresado de manera extemporánea. Con un punto de acidez que no le dificulta, al contrario, mantener fluidas relaciones con los compañeros o admirar el magisterio de los Morente, Camarón, Fosforito o Mairena. Inconformismo que le impide comulgar con ruedas de molino y a hacer suya la máxima de "en mi hambre mando yo", aunque merced a su trabajo no lo haya pasado. Independencia que le lleva en estas memorias a denunciar, con nombres y apellidos, prácticas dictatoriales que a buen seguro van a levantar ronchas. No se trata, creo, de un ajuste de cuentas, pero como repite Caballero Bonald: Qué necesidad tengo a mi edad de callarme agravios, de tapar injusticias?

José Sorroche domina casi todos los estilos en uso y desuso, como ha demostrado a lo largo de su carrera, aflamencándolos en el caso de la petenera popular y fandangos locales (¿a qué listo se le ocurrió lo de "fandango de Cuevas"?). Y lo más transcendente para la intrahistoria jonda provincial: ha recreado desde formas primigenias la taranta y taranto autóctonos, imprimiéndoles su sello intransferible. No es raro oír a reconocidos profesionales, "Pa escuchar cantar bien por Tarantos, Sorroche". El lector, vamos concluyendo, tendrá asimismo oportunidad de regresar a la Almería que fue y no conviene olvidar. A los hombres y mujeres que hicieron posible nuestra propia identidad en el cante, toque y baile; ciclos festivos (Carnaval, Semana Santa, Feria, Navidad) o espacios urbanos alterados por la desidia y la piqueta especuladora: del Barranco Caballar a la Plaza de Toros, de Pescadería al Mercado Central… ´

Jubilado de su faceta docente en el Conservatorio de Danza, José Sorroche Gázquez disfruta -en su cortijo de Tabernas, en los Romeros de la Virgen del Mar o en el negocio de la Avda. de Vílches- del cariño de Carmela, su fiel esposa y abnegada compañera -paño de lágrimas o estímulo, según convenga-, de sus hijas y nietas. Y del reconocimiento de la inmensa mayoría de buenos aficionados. ¿Hay quién dé más? Salud, maestro.

Con Lola de Quero, presidenta de El Morato