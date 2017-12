La Juaida ve por fin 'luz' reflejada en las inversiones de obra de 2018

Desorganizado y sin recepcionar, La Juaida es uno de esos barrios que vienen reclamando actuaciones de calado al Ayuntamiento de Almería que coadyuven a la mejora de la calidad de vida de las familias residentes. No tendrán que esperar más, ya que este núcleo urbano de la capital ha encontrado por fin su propio espacio dentro de los presupuestos municipales que el equipo de gobierno ha preparado para este próximo 2018, cuando, según ha anunciado el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, habrá obras.

El responsable municipal garantiza que se están agilizando los trámites administrativos para la aprobación de los planes especiales de la Juaida, los cuales permitirán "la realización de inversiones que se incluirán en los presupuestos del próximo año, con una partida de cien mil euros".

Castellón ha explicado que "la posibilidad de esas inversiones es factible hoy tras la firma del convenio suscrito el pasado mes de julio para la cesión de más de 60.000 metros cuadrados de viales y caminos públicos", cesión en favor del Ayuntamiento que propicia la posibilidad de actuar, "en tanto se lleven a cabo las obras de urbanización correspondientes a cada una de las unidades de ejecución", recordó.

De esta forma, tras un año y medio de largas negociaciones, como ha apuntado el edil popular, el Ayuntamiento está en disposición de acometer obras y llevar a la práctica los proyectos en los que se lleva trabajando "más de tres meses" y que permitirán en primer término actuaciones de "desbroce, limpieza, bacheo y mejora de iluminación sobre calles como Bahía Carlota, Camino El Marchal, calle Bahía San Juan o Santa Elena", proyectos redactados para que de manera "inminente" se pueda actuar sobre ellas.

Castellón ha recordado que dicho convenio, obteniendo los terrenos calificados como viales públicos dentro de los instrumentos de planeamiento para la zona, "favorecen la viabilidad de la actividad de ejecución necesaria para un nuevo "hito" en la gestión municipal que encabeza el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que van a tener continuidad a la par que se avanza en los proyectos de reparcelación y urbanización, trabajos que se han encomendado a la Empresa Municipal "Almería XXI".

Castellón ha lamentado el "oportunismo" de la moción presentada por Ciudadanos ante el Pleno, aprobada por unanimidad, solicitando un plan de actuaciones sistemáticas en el barrio de La Juaida, "a sabiendas que hace seis meses no se podría haber planteado al no estar firmado el convenio". El portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, ha reprochado al equipo de gobierno "no haber actuado antes" y recuerda que, entre las demandas vecinales, también se encuentra el refuerzo de la seguridad ciudadana.