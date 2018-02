Juanma Moreno: 'Andalucía necesita una apuesta integral por el sector turístico'

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado hoy que Andalucía necesita una apuesta integral por el sector turístico al que ha definido como un sector estratégico para la creación de empleo y para conseguir el progreso y bienestar.

Moreno, que se ha reunido en Roquetas de Mar con distintos sectores sociales y económicos de la zona, ha incidido en la necesidad de trabajar para romper con la estacionalidad del turismo y ha asegurado que para ello se necesita de mucha estrategia y de recursos económicos.

En este sentido, ha aseverado que la Junta de Andalucía tiene las competencias en materia de promoción y ha pedido un esfuerzo al Gobierno andaluz para que todas las administraciones puedan de forma conjunta empujar para romper la estacionalidad y para conseguir que el turismo no se limite a unos meses del año sino que sea un turismo permanente los doce meses del año.

El líder popular andaluz ha incidido en la importancia de garantizar y prestigiar las empresas turísticas y ha defendido que es fundamental que se dé seguridad jurídica a los empresarios de los chiringuitos porque, según ha dicho, “no pueden estar pendientes siempre de que el Gobierno andaluz les autorice o les cierre el negocio”.

Moreno también la aludido a la enorme inquietud que existe en la sociedad debido a la presión fiscal que existe en Andalucía y ha recordado su compromiso de crear 600.000 puestos de trabajo en la primera legislatura si es elegido presidente de la Junta.

En este punto, ha matizado que para conseguirlo es fundamental bajar un punto el IRPF autonómico, bajar el Impuesto de Transmisiones y conseguir la bonificación al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El presidente de los populares andaluces ha recordado que lleva un año y medio reclamando al Gobierno andaluz un Pacto por el Agua al que ha calificado como fundamental para definir las necesidades hídricas y para poner un calendario de actuaciones para evitar el problema del agua que tenemos en Andalucía.

Finalmente, ha añadido que si es elegido presidente de la Junta en su gobierno habrá un vicepresidente de Agricultura porque ha recalcado que es fundamental que este tema esté en la agenda y que se solucionen los problemas de los agricultores. “El papel de la agricultura es fundamental y no puede estar arrinconada en la agenda política e institucional de Andalucía. Desde esta vicepresidencia se trabajará para definir las estrategias en materia de agua, agricultura y media ambiente para que todo pueda avanzar”.

En otro orden de cosas, Moreno se ha referido al anuncio de Susana Díaz de que la Junta saldría a financiarse en los mercados y ha explicado que la Junta de Andalucía se ha ahorrado 7.000 millones de euros de intereses gracias al FLA.

De esta forma, ha agregado que el Gobierno de España ha hecho siempre un esfuerzo con todas las comunidades autónomas y, de forma especial, con Andalucía. “El Gobierno de España tiene plena disponibilidad para colaborar con la Junta. Ha estado en los momentos más difíciles para los andaluces. No se hubieran podido pagar los servicios públicos en Andalucía en el año 2012 o 2013 si no es por el auxilio financiero del Gobierno de España”, ha concluido.

Por su parte, el presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la importancia de los momentos que se acercan y ha señalado que el PP siempre está alerta, sin bajar la guardia, y apostando en todo momento por la verdad, no como otros partidos que no son capaces de tomar decisiones, en clara alusión a Ciudadanos.

Amat ha señalado que con gestión y trabajo, el PP de Roquetas ha conseguido darle la vuelta al municipio, una transformación que según ha dicho “es necesaria que se produzca también en Andalucía, para que se atienda a todos los sectores”.

En la reunión que el PP ha mantenido con Asociaciones de hosteleros, comerciantes, mujeres, y tercera edad de Roquetas de Mar, el presidente del PP ha apostado por la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Además, se ha referido también a la prisión permanente revisable, y ha recordado que el PP la aprobó para que “el que la haga la pague”, por eso ha dicho que siempre la defenderán aunque algunos quieran acabar con ella. “Nosotros estamos a favor”, ha manifestado.

Por último, se ha referido a Juanma Moreno al que ha recordado que la provincia de Almería apoya al 300%. “Vamos a hacer todo lo humanamente posible para lograr el cambio que hace falta en Andalucía, porque es necesario acabar con la parálisis de la Junta, que no gestiona, no colabora y no ayuda a los sectores más importantes de la provincia como son la agricultura, motor económico de Almería, y el turismo que únicamente recibe el apoyo de la Diputación Provincial”, ha afirmado.