Junta y Diputación reajustan las plazas de la Residencia Asistida

El presidente de la Diputación provincial de Almería, Gabriel Amat mantiene hoy un encuentro con el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Martínez, para abordar todo lo relativo a la Residencia Asistida de Diputación, donde la institución provincial ha renunciado recientemente al concierto de 47 de las 176 plazas que hasta la fecha tiene concertadas con la Administración autonómica.

El delegado territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, José María Martín, ha informado de este encuentro y ha incidido en que desde la Junta "siempre hemos trasladado el mismo mensaje. Que es nuestro deseo continuar con el concierto de las plazas tal cual estaba. Actualmente tenemos 167 plazas con la Diputación, en un contrato que está en vigor, con el cual nosotros financiamos esas plazas que gestiona la Diputación. Son personas dependientes las que están atendidas en este centro y nosotros se lo financiamos".

Tenemos que garantizar que ningún usuario abandone la residencia"

"De hecho --ha detallado el delegado--el importe de la financiación que está aportando la Junta de Andalucía a la Diputación al año ronda los dos millones de euros. Martín ha insistido en que "nuestra voluntad era continuar con este concierto tal cual está, con las 167 plazas". "De hecho la calidad y la satisfacción por parte de los usuarios es muy grande y para nosotros eso es una garantía". Pero frente a la voluntad de la Junta está "el deseo de la Diputación de reducir plazas, como así lo ha manifestado y trasladado por escrito". "Insisto en que no es nuestra voluntad pero no podemos hacer nada".

El delegado de Igualdad ha añadido que a partir de ahora "tenemos la voluntad de abordar de manera concreta cual va a ser la situación de las personas que ahora mismo están allí, y lo primero que tenemos que garantizar es que ninguna de las personas que están siendo atendidas tengan que abandonar la residencia". "Queremos ver y articular el mecanismo legal y contractual que permita mantener la prestación del servicio, puesto que nuestro deseo es no causar ninguna molestia a ningún familiar y por supuesto a ningún usuario". Y por otro lado, "queremos articular los mecanismos oportunos para que el conjunto de la provincia no pierda capacidad, y si de esas 47 plazas no podemos mantener el contrato, como parece ser que va a ser porque creo que no va tener marcha atrás la decisión de la Diputación, pues queremos ver la manera de concertarlas en otros centros que permitan mantener la atención a nuevos usuarios", ha apuntado José María Martín.

Por otro lado, las familias de los usuarios de la Resdiencia han llevado el asunto al Defensor del Pueblo Andaluz que ya trabaja en las investigaciones oportunas.