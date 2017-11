La Junta instará al Gobierno a incluir en planificación la línea Vera-Baza-Caparacena

El Parlamento Andaluz ha aprobado una propuesta de resolución para instar a la Junta de Andalucía a que ésta a su vez inste al Gobierno central a incluir la línea eléctrica Vera-Baza-Caparacena en la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020, puesto que, de nuevo, no se encuentra incluida en el borrador del acuerdo del Consejo de Ministros para dicha planificación. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, lamenta que esta infraestructura "haya vuelto a desaparecer de los planes del Gobierno central sin explicación alguna, como ya lo hizo en 2012, a pesar del trabajo desarrollado por 90 ayuntamientos de Almería y Granada, las dos diputaciones provinciales y la Consejería" para que el Ejecutivo de Mariano de Rajoy lo incluyera en la futura planificación de transporte eléctrico.

El consejero ha recordado el déficit de infraestructuras eléctricas en la zona del Levante y Norte de Almería y Granada y señalado que "no podemos apostar por la instalación de industrias en nuestro territorio si no tenemos las infraestructuras eléctricas necesarias para ello", explicando que éstas son "imprescindibles también para el despegue de las energías renovables en ambas provincias". La Junta ha venido reclamando y denunciando que la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020 aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2015, al no incluir algunas de las infraestructuras propuestas, como la línea Vera-Baza-Caparacena, pone en serio peligro el suministro eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad e los consumos existentes y la evacuación de la electricidad generada por proyecto renovables. Además de suponer una pérdida de inversiones y empleo, así como un retraso en el objetivo de un sistema energético sostenible. La exclusión de la línea eléctrica Vera-Baza-Caparacena de la planificación compromete el desarrollo socioeconómico del nordeste andaluz e impide el acceso a red de miles de megavatios eólicos solares e hidroeléctricos que la industria renovable andaluza está promocionando desde hace más de una década. La Junta obtuvo el pasado 8 de mayo el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital el compromiso del Gobierno central de incluir está línea en el plan de desarrollo de transporte eléctrico 2015-2020.