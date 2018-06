La Junta espera retomar con el Gobierno el pacto educativo y mejorar el presupuesto

La consejera de Educación, Sonia Gaya, valoró ayer el nombramiento de la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, con la que pretende retomar las conversaciones para lograr un pacto educativo y mejorar el presupuesto "lamentable" en educación del anterior Gobierno del PP.

Es "muy importante el pacto educativo y el presupuesto y la previsión que había mandado el Gobierno anterior a Bruselas era un poquito lamentable porque se reducía durante los tres próximos años en educación", manifestó, en declaraciones a los medios, antes de inaugurar en Almería el XIV Congreso de la CODAPA.

Gaya apuntó que, si no es posible con estas cuentas de 2018, se tratará con las siguientes de "ir revirtiendo esa situación y mejorando el presupuesto que se destina a educación".

"Yo no conozco a la nueva ministra, tengo excelentes referencias de ella, pero lo que he tenido oportunidad de escucharle ya me ha gustado mucho", ha valorado la consejera, quien ha celebrado que sea una "persona con las ideas muy claras" y cree que "van a avanzar en la derogación de la Lomce, en el pacto educativo, hacia el fomento precisamente de la FP".

Sobre la Formación Profesional, Gaya señaló que este año, por primera vez, habido "muchos más" alumnos matriculados en FP que en Bachillerato, por lo que ha añadido que "hay una realidad que responde también a las necesidades del mercado laboral, a unos sectores productivos emergentes".

"La FP dual en Alemania es algo consolidado desde hace años, pero siguen teniendo problemas también porque tienen muchísimos licenciados y efectivamente el mercado de trabajo no los absorbe", apostilló.

Respecto a la CODAPA, manifestó que los padres y madres son un "eje vertebrador" de la comunidad educativa y ha asegurado que las relaciones institucionales son "buenas".