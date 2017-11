Justicia salarial para los cuerpos de seguridad

"La Policía Nacional y la Guardia Civil estamos al servicio de todos los españoles. No trabajamos en exclusiva para una comunidad autónoma o una localidad; los ciudadanos nos vana a encontrar en cualquier rincón de España, dispuestos incluso a interponer nuestra vida para protegerlos. Siempre estamos disponibles, las 24 horas del día, 365 días al año, para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y garantizar que pueden ejercerlos con seguridad. Las diferencias salariales con aquelos cuerpos que sólo trabajan en un núcleo autonómico o lcoal no son justificables".

Así de rotundo y claro se muestra Sergio Martínez, un agente de la Policía Nacional que es a su vez el portavoz de la asociación JUSAPOL (Justicia Salarial Policial), un colectivo nacido hace menos de seis meses en Palencia y que ya tiene unos 25.000 socios pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que lucha para conseguir la equiparación salarial de estos dos cuerpos con las policías autonómicas y las policías locales. Una "reivindicación histórica" que durante los últimos años parecía olvidada por las asociaciones profesionales y sindicatos representativos de ambos cuerpos.

Igualar las retribuciones supondría pasar del 0,12% del PIB nacional al 0,15%

"JUSAPOL nace precisamente por la inactividad de estos colectivos. A pesar de ello en la actualidad tenemos firmados convenios con prácticamente la totalidad de asociaciones de la Guardia Civil, aunque no es así como los sindicatos representativos de la Policía Nacional, aquellos con vocales en el Consejo de la Policía, que no nos han dado aún su apoyo ni reconocen la labor de JUSAPOL aunque les estamos tendiendo la mano constantemente. No obstante, estamos trabajando en eso para que se unan", apunta Martínez.

Para explicar la reivindicación de este colectivo, el agente ejemplifica la situación con los Mossos d'Esquadra de Cataluña, ya que a pesar de depender del Gobierno catalán, su sueldo es abonado directamente por el Ministerio del Interior. "Un mosso cobra 600 euros brutos más al mes que un guardia civil o un policía, pero la cosa no se queda ahí. Cuando nos jubilamos, perdemos poder adquisitivo, unos 400 euros aproximadamente. En el caso de los Mossos no se pierde, si cobran 2.200 euros al jubilarse, por ejemplo, esa es la pensión que le va a quedar", indica Martínez.

En el caso de las pagas extras de junio y diciembre, los guardias civiles y los policías cobran un 70% de su sueldo pero las policías autonómicas y la "inmensa mayoría de las locales las cobran íntegras, lo que aumenta más la brecha anual de dinero que se percibe".

Un caso aparte es el de los agentes que tienen que declarar en juicios por casos en los que han intervenido. "Por asistencia o desplazamiento no cobramos nada, aunque tengamos que ir a otra provincia, en el caso de los Mossos tienen una bolsa de 300 horas anuales y cobran unos 110 euros por cinco horas de juicio". Y algo parecido pasa con las horas extras. Los Mossos cobran, de media, entre 18 y 22 euros por hora extra. En el caso de la Guardia Civil no existen y la Policía Nacional contempla unos servicios extraordinarios que se pagan a 8 euros la hora, aunque "dependen de la disponibilidad de presupuesto de la Comisaría y en el caso de Almería, hasta este verano, llevaban cuatro años sin convocarlos".

Martínez asegura que un mismo agente con su rango y funciones en los Mossos en un periodo de diez años habría cobrado 100.000 euros más que él. "Con eso, ya hubiese pagado el valor hipotecario de mi casa". Un problema que se agrava conforme se sube y se pasa de la escala básica. El mayor de los Mossos percibe unos 98.000 euros al año mientras que un comisario principal cobra unos 50.000 euros.

Por ello, no es raro que las convocatorias de manifestaciones de JUSAPOL hayan obtenido una respuesta tan abromadora. El 6 de octubre unos 17.000 agentes salieron a las calles en Madrid y el 28 de septiembre se concentraron en todas las provincias, en el caso de Almería ante la Subdelegación del Gobierno con unos 300 participantes. "No sólo somos la policía peor pagada de España, sino de Europa", sostiene el portavoz, quien añade que por agente de la Policía adscrita a la Junta cobra unos 600 euros de más cada tres meses respecto a otro compañero de la Policía Nacional, o que los policías locales le pueden sacar sin dificultad hasta 400 euros a los de ambos cuerpos.

Lo curioso es que la equiparación total de los 140.000 efectivos de ambos cuerpos sólo supondría un coste de 1.200 millones de euros respecto a los 400.000 millones que recauda el Gobierno cada año, lo que equivaldría a pasar de gastar un 0,12% del PIB nacional a un 0,15%.