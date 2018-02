Juzgado por declararse heredero único de su tío ignorando a sus primos

La Audiencia Provincial acogió ayer la vista oral contra J.M.I.L., quien presuntamente se habría apropiado de 13.795,36 euros de la cuenta de su tío fallecido tras lograr que un juzgado de Vélez-Rubio lo declarase "único y universal heredero ab intestato" del finado, aún cuando éste tenía cuatro sobrinos más. Según el fiscal, el procesado sabía que su tío -fallecido el 20 e junio de 2013- tenía otros parientes con derecho a sucederle pese a no tener ascendientes, descendientes o esposa, y que a pesar de ello el 11 de febrero de 2015 instó una declaración de herederos ab intestado a su favor.

Así, habría ocultado la existencia de estos parientes alegando ser el "único y universal" heredero de los bienes del fallecido, contando para ello con el testimonio de otros dos acusados, F.Q.R. e I.A.S., a los que llevó como testigos y que corroboraron las alegaciones realizadas por J.M.I.L., corroborando que les constaba la certeza de que éste era el único sucesor del finado. Así, el 4 de abril de 2014 logró su propósito, según el Ministerio Público, y tras ello presuntamente se apropió de 13.795,36 euros de su tío.

Por estos hechos la fiscal reclamó dos años de prisión y multas de nueve meses a razón de cinco euros al día para cada uno de los tres acusados por delitos de estafa.

J.M.I.L. sostuvo que no tenía conocimiento de sus familiares en algunas ocasiones, aunque en otras mantuvo que su tío no quería saber "ni para lo bueno ni para lo malo" de una de las primas e incluso que habló con ésta durante el entierro, asegurando que utilizó el dinero para pagar el sepelio. Los dos acusados que actuaron como testigos insistieron en que no sabían que existiese más familia. El abogado de J.M.I.L. sostuvo que para que exista delito de estafa procesal no es suficiente con que exista un engaño y que se dicte una resolución judicial con error por ese engaño. Sino que un requisito imprescindible, y "que no se da en este caso" es que debe de existir un perjuicio patrimonial causado a la persona que interpone la querella" y que "ese perjuicio patrimonial debe acreditar que existe la acusación, y que no lo había acreditado".