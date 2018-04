Cs reta a Labella a poner plazo a la Casa Consistorial sin "echar balones fuera" Seis medidas de los socialistas para acabar con los sacrificios en el ZoosanitarioEl Ministerio de Fomento inicia expropiaciones para las obras de soterramiento

"Pedimos a la edil de Fomento que no desvíe la atención y que trabaje para que las obras de la Casa Consistorial no se paralicen en verano", con estas palabras el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs), Miguel Cazorla, ha respondido a la concejal del Partido Popular (PP), Ana Martínez Labella. El edil de la formación naranja ha ratificado las afirmaciones realizadas el pasado viernes, donde advertía que no se podrán concadenar unas obras con otras: "No es una osadía calificar de despropósito la gestión del equipo de Gobierno realizada en las obras de la Plaza Vieja, se trata de una realidad que, a día de hoy, no se han licitado ni adjudicado las siguientes fases", ha declarado Miguel Cazorla.

"Dejando las titulaciones a un lado, un tema muy de moda actualmente en el seno del PP, pedimos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería que garantice la continuidad de los trabajos una vez entregadas las obras de consolidación de la estructura y la fachada" ha demandado el portavoz de Cs. "En lugar de echar balones fuera o lanzar bombas de humo, le rogamos a la edil de Fomento del Partido Popular que hable de plazos y de gestiones realizadas para que entregadas unas obras comiencen las siguientes", concluye.

La concejala del Grupo Socialista Inés Plazaexige al alcalde del PP que potencie la adopción de los animales acogidos en el Centro Zoosanitario, a través de diversas medidas, entre ellas, la puesta en marcha de un espacio en la televisión municipal, la creación de una página web y perfiles en redes sociales, y que voluntarios puedan pasear a los perros en las instalaciones para ellos del parque del Andarax para dar a conocer a las mascotas.

La edil vincula la necesidad de potenciar la adopción al objetivo a alcanzar de sacrificio cero. Pero, para ello, urge la puesta en marcha de la nueva Ordenanza de Animales Domésticos, que aún no ha completado su tramitación desde que se empezara a trabajar en octubre de 2015. "Necesitamos que el sistema de control para las colonias de gatos CES entre en funcionamiento cuanto antes", remarca la concejal en referencia a una de las novedades de dicha ordenanza, al tiempo que reclama el pronto inicio de las anunciadas obras de ampliación del Centro. "Cada día que pasa significa que hay animales que tienen que ser sacrificados porque cuando entran con alguna enfermedad no disponen de zona de cuarentena para evitar que contagien al resto".

El Ministerio de Fomento ha iniciado el proceso de expropiación forzosa de suelos afectados por el proyecto del soterramiento del paso a nivel de El Puche con la publicación en Boletín Oficial del Estado, este pasado sábado, de la resolución de la Secretaría General de Infraestructuras. Son en total 37 las parcelas reseñadas, en su mayoría propiedad del Ayuntamiento de Almería y del propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias al que le corresponde la mayor superficie de terreno a expropiar, 22.658 metros cuadrados. La siguiente parcela en extensión es de 3.911 m2, propiedad de una mercantil.