Lamento de Saetas (VI): Zamora y Teatro Apolo

Hace tres lustros cumplía un deseo largamente dilatado en el tiempo: vivir directamente el desarrollo de la Semana Santa en la castellana Zamora; visita repetida años después. Para los llegados del Sur supone un tremendo contraste, una experiencia de difícil encaje en nuestros usos y tradiciones. Las recias piedras del románico zamorano, el clima duro y lluvioso, las calles recónditas, pinas y empedradas; la tradición de sus escudos nobiliarios tallados en cuarteles de cantería, la reconocida seriedad y carácter hospitalario de la profunda Castilla, la música, el Barandales (personaje popular que suele encabezar las procesiones)…

Todo es diferente a lo habitual en tierras cálidas de Andalucía. Allí, en la complicidad de la noche cerrada, sobrecoge el recogimiento solemne del salmodiado gregoriano, los toques de oración y rezos entonados por hermanos de la "capa parda"; el Miserere de Eslava o la marcha fúnebre de Sigmond Thalberg. Y me preguntaba ¿que ocurriría aquí, en la llanura cerealista y de viñedos, si un hombre o una mujer arrancase a cantar saetas flamencas?, ¿cómo reaccionarían cofrades, devotos y público expectante? Sencillamente, impensable. Y ello por una cuestión incontestable: la saeta es genuinamente flamenca, patrimonio del pueblo andaluz que canta con desgarro a sus cristos y vírgenes, desde Huelva hasta Almería.

Las de Granada y Córdoba sí las frecuenté en cambio en mis años mozos. Y más en profundidad -por lazos familiares y obligaciones laborales- la de Sevilla. Semana Santa que me fascina. Harto reconocida en todo el orbe cristiano, representa el clímax pasionista: tradición de siglos, imaginería excelsa, enseres y ornamentos magníficos, número y rigor de los cortejos, música, bulla, colorido…Y muy especialmente el grado de implicación de la ciudadanía, sin distinción de edad, sexo, clase social y, si me apuran, ideologías.

Mediado los pasados años noventa fui invitado por el cantaor "morisco" José Menese Scot (1942-2016) a una de las más gratificantes experiencias vividas en el marco de la religiosidad popular: la Exaltación de la Saeta en la catedral de Sevilla, presidida por su arzobispo Amigo Vallejo; complementada con un concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de música de Cruz Roja. Reflexioné: ¿por qué no algo similar en Almería? Salvo muy honrosas excepciones, el tema era prácticamente desconocido en nuestra ciudad por cofrades (que recuerde, solo Rafael López Usero) y aficionados al flamenco. Me puse en contacto con el amigo Manuel Martínez Ramírez, a la sazón presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías que precisamente en ese año de 1998 celebraba el 50º aniversario. La idea le pareció interesante y el proyecto tomó cuerpo. La selección de los protagonistas -dos mujeres y dos hombres- no tuvo mayor problema, a pesar de que actuaron gratis et amore, sin cobrar un duro: la tonadillera Anabel Navarro, el maestro José Sorroche, Cristóbal Muñoz "Joselito", que venia de ganar un concurso provincial, y Antonio Rodríguez García "Niño de las Cuevas" quien, en un gesto de generosidad que le honra, se aprestó a sustituir una injustificada baja de última hora. A ellos sumamos el buen hacer de la Agrupación Musical "San Indalecio", de La Cañada, bajo la batuta de su director Juan Montserrat. Ocurrió en la noche del 21 de marzo.

Confeccionado el, a nuestro juicio, excelente cartel, quedaba por determinar el marco escénico y nos decantamos por el emblemático teatro Apolo en lugar de una iglesia. Al tratarse de una experiencia inédita tuvimos en cuenta su aforo, antigüedad (inaugurado en 1886) y su tradición en representaciones literarias y musicales de inspiración sacra. Al año siguiente se trasladó (con el mismo elenco artístico) al templo parroquial de San Agustín; antecedente de las múltiples ediciones en la capilla conventual de Las Claras. Por último, tras un corto periodo en la que convivió con otro evento semejante organizado por el Ayuntamiento, la Agrupación de HH. y CC. cedió todo el protagonismo a este, que desde entonces la incluye en su anual Ciclo de Música Sacra.

MI PREGÓN

Permítanme que como primera providencia exprese mi agradecimiento a la junta de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías por su amable invitación a inaugurar un acto que gira alrededor de dos manifestaciones especialmente queridas: Flamenco y Semana Santa almeriense. Buenas noches y gracias por asistir a esta Primera Exaltación de la Saeta y concierto de música procesional que la Agrupación ha organizado, yo diría que con acertado criterio, al conmemorarse su 50º aniversario.

Medio siglo, cincuenta años, es una cifra redonda y rotunda. Tiempo suficiente para adquirir la solera iniciada con aquella balbuceante Asociación de Cofradías de los años cuarenta y que, con los avatares propios a cualquier obra humana, ha cuajado en la sólida realidad que actualmente gozamos.

Es precisamente en su muy positivo haber donde hay que enmarcar el encuentro que hoy nos convoca. Exaltar es enaltecer, glosar y piropear. Por tanto, no se trata de un concurso. Tampoco de una competición. La saeta es un momento fugaz, mágico. El lacerante quejío o el melodioso trino, difícilmente puede ser medible o puntuable. Reservemos la fórmula matemática a disciplinas deportivas.

Se trata, sencillamente, de una Muestra en la que se pone de manifiesto el excelente momento por el que atraviesa el "cante por Saetas" en Almería y del variado plantel de artistas que lo hacen posible.

Herederos, sin duda, de una legión de trovadores anónimos, maltratados por una sociedad injusta, que en los albores del siglo XX recitaban "letanías de la Pasión" a la entrada de los templos en demanda de unas míseras monedas… (Concluirá).