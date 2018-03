Legión de mujeres

Durante más de setenta años, la Legión fue cosa de hombres, pero desde mediados de los noventa se han ido incorporando mujeres a casi todos los cuerpos y escalas hasta llegar a las 264 legionarias en la actualidad (tres oficiales, 25 suboficiales y 236 de tropa) en el acuartelamiento principalmente de Viator, pero también en Ronda. Son las novias de la muerte que han venido demostrado su valía y capacidad en todas las unidades de combate desde que tuvieron la oportunidad de alistarse. Ahora que se cumplen treinta años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas nada mejor que analizar la presencia femenina en una de las unidades de elite más laureadas y reconocidas dentro y fuera de España. La cabo primero Raquel Alba Díaz fue una de las primeras mujeres en formar parte de la gran familia legionaria hace ya más de 23 años. Hoy pasea por el Monumento a los Caídos en el patio de armas de la base militar Álvarez de Sotomayor para hacer balance de los hitos conseguidos junto a dos jóvenes legionarias, la teniente de zapadores Blanca de Murga y la sargento primero de artillería Lorena Fernández. El año 1988 supuso un vuelco en la configuración del Ejército con la aprobación de un real decreto que permitió la incorporación de las mujeres a los cuerpos comunes (jurídicos, interventores, sanidad y músicas militares) y también de ingenieros. Entraron 26 en toda España. En 1992 se daba acceso a la escala profesional de tropa y marinería y en 1999 se reguló el principio de igualdad con todas sus consecuencias (en todos los cuerpos, escalas y destinos). En la Brigada de la Legión la primera en enfundarse el chapiri en los años noventa fue Pilar Hernández, hoy teniente coronel médico, y apenas fueron seis las que convivieron a lo largo de esa década con cerca de 3.000 soldados. Raquel Alba Díaz, natural de Córdoba, fue una de las primeras en llegar a la base de Viator. Y lo hizo junto a otras cuatro damas legionarias de la promoción de noviembre del 94. Había una en transmisiones, otra en zapadores y otra en artillería, pero todas figuraban en el boletín adscritas al Grupo Logístico y a la bandera del cuartel general. Era una función limitada de apoyo a las unidades operativas que hoy pueden liderar sin ningún tipo de complejos. En la Legión no existe discriminación ni brecha salarial y a la hora de ascender, como bien cuentan las tres legionarias, sólo se tiene en cuenta la capacidad de estudiar e "hincar los codos" para las oposiciones y que superes las pruebas físicas que, por cierto, les gustaría que no se diferenciaran. Entienden que del cuartel hacia afuera hay más estereotipos que hacia dentro -de ahí que todavía acaparen los flashes en desfiles y eventos- y se muestran orgullosas de ser legionarias y pertenecer a una de las unidades más queridas y laureadas del ejército español. "No sabemos que tiene el chapiri que el que se lo pone nunca se lo quita", asegura la vallisoletana Lorena Fernández. "A mí siempre me han respetado, aunque a veces haya tenido que marcar el terreno y demostrar que nadie era mejor", añade la cabo primero cordobesa. La joven De Murga es la primera teniente en zapadores y nunca ha tenido ni mejor ni peor trato por ser mujer. Relata que comparten todas las funciones y servicios y sólo se dividen en el vestuario. "Si te vas de maniobras cada uno con su sección y su tienda, no existen ni hombres ni mujeres", añaden. Eso sí, la proporción sigue siendo relativamente baja y roza el 10% de la plantilla y confiesan que a veces están solas en su pelotón y echan en falta una conversación entre mujeres.