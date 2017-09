Llaman a declarar a los testigos del acoso de la enfermera Marisol

La causa de Marisol Vargas, la enfermera del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas que se suicidó en dicho centro el mismo día de su incorporación, tras haber permanecido casi dos años fuera de éste por un presunto caso de "mobbing" laboral, se ha activado finalmente tras unos nueve meses de espera. El juez Soriano dictó el 11 de septiembre un auto, consultado por Diario de Almería, que acuerda la expiración del plazo de instrucción de la presente causa criminal al haber pasado 6 meses desde el auto de incoación de las presentes y la práctica de diligencias que habían sido solicitadas por el letrado Cantalejo, como la declaración del psicólogo que realizó el informe sobre la situación por la que atravesaba Marisol -como testigo, no como perito-, así como un total de seis testigos que tendrán que declarar el próximo 26 de octubre. También acuerda dirigir un oficio al Hospital Torrecárdenas para identificar a la sustituta y los dos auxiliares de clína que se encontraban junto a Marisol cuando ocurrieron los hecho. Sin embargo, decreta que no ha lugar a la práctica de más diligencias que se soliciten por las partes en el futuro por haber expirado el plazo de instrucción penal.

El auto ha sido recurrido por el abogado José Ramón Cantalejo en nombre de Fernando Yélamos, marido de Marisol, quien afirma que "parece como si el juez hubiese querido archivar la causa de mi mujer y ahora buscase excusas para justificarse". Y es que el auto de Soriano no sólo realiza una exposición de los hechos y documentos presentados, sino que advierte de que en junio concluyó el plazo de instrucción de la causa criminal sin que el fiscal o las partes personadas solicitasen que se declarase compleja para prorrogarla durante 18 meses. Pues bien, el magistrado se refiere en su escrito al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que literalmente dice que "corresponde al Fiscal previa audiencia de las partes personadas y no a estas, la solicitud al instructor de la declaración de causa compleja". No obstante, el abogado Cantalejo señala en su recurso que "en la práctica común y diaria",suele ser el juez instructor el que oficia a las partes para que se pronuncien sobre dicha posibilidad antes de la expiración del plazo contemplado en el artículo 324 , "lo que parece muy razonable para que no se creen zonas de terrenos pantanosos en los que pudiera esconderse, no creemos que sea éste el caso, una falta de voluntad por entrar en el fondo de un asunto tan delicado como el presente". "Nos preguntamos si con una aplicación del artículo 324 como la que se hace en el Auto que recurrimos, no se está facilitando que asuntos polémicos se queden sin instruir plenamente" añade el letrado, quien señala que "no consta intervención alguna del fiscal ni en pro ni en contra en cuanto a la investigación practicada en la presente causa". "Es como si se lo hubiera tragado la tierra", añade. Cabe recordar que Cantalejo anunció recientemente que había presentado un escrito de impulso para que el juez Rafael Soriano agilizase el asunto y en el que se anunciaba un posible recurso de amparo al Tribunal Constitucional y una queja ante el CGPJ, anuncio que Soriano califica de "intimidatorio" en su auto. Fernando Yélamos asegura que "ni mi letrado, ni yo, ni nadie, ha intimidado al juez, yo lo único que pido es justicia para Marisol y que se sepa finalmente que ocurrió aquella noche en Torrecárdenas".