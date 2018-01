Los niños de Loma Cabrera conocen el proyecto del 'Parque Cortijo Alegre'

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado en el barrio de Los Cortijillos el proyecto de instalación de un parque infantil que, dividido en dos zonas diferenciadas, vendrá a dar respuesta a la demanda vecinal. A través de la Junta del Distrito Bahía, la actuación va a suponer una inversión de 60.478 euros y se va a ejecutar en menos de dos meses.

Ubicado en un espacio paralelo a la carretera provincial de Loma Cabrera a Viator, el futuro parque, que se va a denominar 'Parque Cortijo Alegre' a petición de los vecinos, va a incluir cuatro juegos infantiles repartidos en dos zonas. Una de ellas con una carpa de protección solar de 144 metros cuadrados.

"Las dos zonas estarán rodeadas por un vallado, que junto a la valla instalada por Diputación Provincial para proteger el espacio de la carretera, va a dar seguridad al parque", ha expuesto el regidor a los vecinos. La empresa 'Kompan' es la adjudicataria de la instalación que comenzará a realizarse en los próximos días.

Acompañado por los concejales responsables del Distrito Bahía y del área de Presidencia, Juan José Segura y Pilar Ortega, respectivamente, el alcalde ha recorrido la zona acompañado por vecinos de la Asociación Los Frutales de Los Cortijillos y del AMPA 'Viva mi Escuela' del CEIP Ferrer Guardia. Su presidenta, María del Mar Ramón García, ha agradecido la actuación "muy necesaria" en un barrio "en el que hay muchos niños y apenas nada para ellos".

El regidor entiende que con este parque se viene a dar cumplimiento a un compromiso adquirido por el Ayuntamiento con el barrio. "No hay inversión mejor que la que se hace para los más pequeños", insiste Fernández-Pacheco, que, junto al equipo de gobierno, se ha propuesto como reto que cuando acabe la corporación actual "no haya un solo barrio en Almería en el que los niños no puedan jugar en condiciones de normalidad".

La presentación del proyecto, que se ha realizado en el mismo espacio en el que se va a cometer la actuación, reunió a una veintena de vecinos interesados en ver los planos de cómo quedará el 'Parque Cortijo Alegre'.