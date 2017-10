López exige al Ministerio la llegada del Corredor Mediterráneo a Almería

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha exigido hoy al Gobierno de España" la llegada cuanto antes del Corredor Mediterráneo a Almería y su conexión con Granada y Sevilla, ya que no son sólo fundamentales las comunicaciones radiales, sino también son igualmente importantes las articulaciones interiores y las comunicaciones entre las grandes ciudades como representa el desarrollo del Eje Ferroviario Transversal para la cohesión de los territorios”.

Previa a su reunión con la Comisión Permanente de la Mesa del Ferrocarril para analizar la situación de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Almería, López ha afirmado que “el desarrollo ferroviario es imprescindible para la vertebración socioeconómica de Andalucía y de sus territorios”, por lo que ha vaticinado que " la llegada del AVE a Almería será un revulsivo para que sobra la ciudad y la provincia, así como para el desarrollo y la competitividad de la economía y empresas de la zona.

No obstante, ha expresado su preocupación por los ritmos en la ejecución de las obras, pues mientras la Unión Europea establece en el Reglamento 1315 el año 2023 como horizonte temporal para la finalización de las infraestructuras ferroviarias en la Red Básica Transeuropea del Transporte, “en Andalucía nos encontramos que no sólo no está terminado, sino que al ritmo al que van las obras son preocupantes, tal como informó la propia Unión Europea hace ocho meses a través de una radiografía sobre la situación actual”.

Por ello, el consejero ha exigido al Gobierno que “cumpla los objetivos fijados por la UE desde el interés para Almería, Andalucía y Europa, pues estamos ante intereses globales en los que nuestra comunidad debe adaptarse al paradigma que marca el desarrollo de los países europeos”. Para ello ha puesto como ejemplo que sólo el 3% del transporte de mercancías se realiza en España por modo ferroviario, mientras que en la UE alcanza el 20%, una diferencia que de manda adecuar el ritmo de las obras a los preceptos europeos para no perder en competitividad y desarrollo.

López ha saludado además las inversiones de la Alta Velocidad en otros puntos de España, como Galicia sean de casi 6.000 millones de euros, “precisamente en un territorio de población y geografía similar a la zona periférica de Andalucía, mientras que en Algeciras-Bobadilla la inversión ha llegado a 15 millones”. “Sinceramente no encuentro razón alguna al desprecio del Gobierno hacia el puerto de Algeciras, máxime cuando es uno de lo puertos más importantes del Mediterráneo y Europa y pasan por este enclave estratégico para las relaciones comerciales 70.000 buques al año”, ha afirmado López, para quien el “despegue competencial y desarrollo empresarial depende tanto de la construcción del ramal litoral como del ramal central del Corredor Mediterráneo”.

Por último, ha recordado que en el encuentro sobre el Corredor Mediterráneo celebrado la pasada semana en Madrid invitó al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a reunirse en Andalucía con empresarios “para realizar un análisis sosegado y detenido sobre la evolución de las obras en nuestra comunidad autónoma”, al igual que ha hecho en la zona del Levante español, “de manera que explicite su compromiso con Andalucía y con las infraestructuras ferroviarias aquí“.