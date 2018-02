Lucha para que el Congreso actúe y ponga fin a circos con animales

El pasado martes 20 de junio, el tándem de protectoras de animales ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón, ANADEL, Equinac y LIBERTA y el despacho jurídico Arruti & Llombart, se reunieron con representantes de las principales fuerzas políticas para exigir la regulación de los circos que incluyen en sus funciones, espectáculos con animales. Con este objetivo en mente, entregaron a estos diputados el informe "Propuesta de regulación legislativa estatal de los circos. Problemática de los circos con animales", que "aborda todos los aspectos fundamentales de los circos con animales, apoyados en la Legislación vigente, así como en informes científicos, veterinarios y sanitarios". "Ya ha pasado el tiempo necesario para su evaluación; ahora toca apretar nuevamente y que el Gobierno entienda que España debe evolucionar e igualar el nivel con otros países que no permiten, a nivel estatal, los circos con animales.Tú puedes ayudar: no asistas a los circos, si llevan animales". Así anunciaba Equinac esta semana en sus redes sociales la intención de estos colectivos de reactivar la propuesta, tras esperar unos meses, tal y como solicitaron los políticos con los que mantuvieron estos encuentros.

Eva Morón, coordinadora de Equinac explica a Diario de Almería que no se trata de prohibir porque a un circo "no se le puede prohibier que ejerza su actividad" pero sí de poner las cartas sobre la mesa más allá del maltrato. "El modelo a seguir es el de Holanda o el de otros países. En Inglaterra no existen delfinarios porque la legislación es tan extricta que no se puede cumplir. Eso es lo ideal, no prohibir la actividad de los circos pero sí evitar que la desarrollen con animales", dice. Morón recuerda que esta coalición de colectivos destapó hace varios años el tráfico de animales entre circos y la existencia de documentos que no correspondían con los, en este caso, un cachorro de león. "La ley exige controles y es un delito penal tener un animal salvaje sin documentación, hemos conseguido el decomiso y expedientes de contrabando por parte de Aduanas", apunta. Además de las cesiones irregulares de animales, estas entidades quieren demostrar que estos animales son forzados a realizar acciones que no son naturales. Recuerdan además los peligros de seguridad como el caso de la tigresa que mató a un domador en Madrid "delante de niños" y de animales que han escapado y "pueden matar a una persona". También han aportado un informe de la Federación Europea de Veterinarios que es "demoledor" y denuncias "coherentes". Y sobre todo, lanzan un mensaje: No consumir estos espectáculos para que no existan.