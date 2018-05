El colegio San Luis recibe a docentes de Polonia, Rumanía, Italia y Grecia

La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisca Fernández, ha recibido en el Centro de Educación Infantil y Primaria San Luis (Almería), a 19 docentes de siete centros de enseñanza pertenecientes a cinco países europeos que participan en el proyecto Erasmus+ denominado Developing Inter and Trans-curricular skills for the 21st century y a 17 alumne cierran así dos años de visitas y experiencias mantenidas que estos centros educativos han compartido. Francisca Fernández ha recordado, durante el acto de bienvenida, la apuesta de la Junta de Andalucía por la internacionalización de los centros, remarcando que el Plan Estratégico para el desarrollo de las lenguas contempla como objetivo que, al menos, el 10% de los centros andaluces desarrollen un programa Erasmus en el 2020. En la actualidad se están desarrollando 73 y 110 proyectos K1 y K2 respectivamente en los centros andaluces.

La delegada ha destacado que, además de la importancia de ver experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras, compartiendo durante estos dos años cómo se está trabajando en primaria en estos países, también se ha potenciado el concepto de ciudadanía europea, muy importante entre el alumnado".

Para Francisca Fernández, "la convivencia y el trabajo colaborativo con miembros de otros países europeos contribuye a potenciar el desarrollo de actitudes y conductas de cooperación, solidaridad, trabajo por el bien común y concienciación del valor de la interculturalidad como factor de enriquecimiento de la sociedad". Almería cuenta este curso con 37 proyectos Erasmus + de educación escolar y educación de personas adultas. Además, ocho centros desarrollan proyectos de Formación Profesional.