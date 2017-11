Manga, cómics, cultura alternativa y videojuegos se dan cita en Aguadulce

Los amantes del lado más 'friki' de la realidad tienen este fin de semana una cita ineludible en el palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), que durante dos días acoge el salón 'Almerimanga-AlmeríaGO!', que une manga, cómic, videojuegos y cultura alternativa.

Se trata de una cita organizada por 'Fusion Freak', un medio digital especializado en estas temáticas que ha creado eventos similares en diferentes puntos de España con la idea de "tener un espacio que fuese como aquellos a los que nos hubiera gustado ir cuando éramos más jóvenes", relata a Efe su codirector, Toni Camacho.

Cordobés de origen pero asentado en Valencia, Camacho explica que 'Almerimanga-AlmeríaGO!', como otras citas similares organizadas por su empresa, es un evento "low-cost" que ofrece "mucho contenido propio" y más 200 actividades distintas para que "en cualquier momento haya algo que hacer". Así, se dan la mano en este espacio los videojuegos con unos 20 puestos, 13 de ellos de acceso libre; expositores de venta de productos de mercadotecnia, cómics, manga y similares, concursos y competiciones de juegos de mesa y cartas; actividades 'steampunk'; karaoke, y el siempre imprescindible 'cosplay'.

El 'cosplay' es una de las actividades más llamativas de los amantes de estas facetas de la cultura, que se disfrazan de algún personaje intentando imitarlo con la mayor fidelidad posible.

De hecho, 'Almerimanga-AlmeríaGO!' acogió hasta tres concursos relacionados con el cosplay: una pasarela, el concurso oficial en sí que daba acceso a la "#fusionfreakcosplaycup" pero que quedó desierto, y la final de la propia "#fusionfreakcosplaycup", donde seis finalistas se jugaron un viaje a Japón o Nueva York.

La ganadora fue Julia, una joven vecina de Antequera (Málaga) que como "cosplayer" utiliza el nombre de 'Hermione', quien ya quedó tercera en julio en la 'European Cosplay Gathering'. 'Hermione' se hizo con la victoria con una versión bordada a mano por ella misma del vestido que lucía una edición limitada de muñecas de 'La Sirenita'. "Me encanta bordar y lo hice entero a mano", asegura 'Hermione', quien recuerda cómo comenzó esta actividad sobre 2009, aunque "hasta hace cinco o seis años no me lo tomé en serio".

"Soy muy fanática de Disney, de la temática idol, de los videojuegos y de ánimes como 'Card Captor Sakura'", dice al ser preguntada por los motivos que ha elegido, a la vez que sostiene que su objetivo es "seguir mejorando y conociendo gente gracias a este hobby". Mientras 'Hermione' habla, Pablo Domínguez, la actual voz de Goku en 'Dragon Ball Super', y por otro Daniel Palacio, la voz de Ten Shi han y Majin Boo, hacen suyo el escenario principal a apenas unos metros.

Los actores de doblaje revelan a los aficionados cómo llegaron a obtener los papeles y los secretos de su interpretación, cómo se trabaja en una serie de este tipo? sin poder evitar gritar a toda voz el famoso ataque de Goku: ÑKame-Hame-Ha! YouTube también tiene su espacio con la charla de 'Estudio Katastrófico', otro de los platos fuertes de este peculiar salón, que no obstante pretende acercar a "frikis" de toda Andalucía con la participación de 8 asociaciones, entre ellas la 'Harry Potter Spain'.