Marea Blanca y Facua animan a los ciudadanos a reclamar sus derechos sanitarios por escrito

Marea Blanca de Almería y Facua- Consumidores en Acción han iniciado una campaña bajo el lema Mereces una sanidad pública de calidad. Exígelo. Reclama tus derechos para mejorar la sanidad pública. Tal y como ha detallado Carmen González, portavoz de Marea Blanca en la provincia, "se trata de que los usuarios del sistema sanitario conozcan sus derechos y exijan lo que les corresponda". "Como ejemplo cabe citar las listas de espera. Hay ciudadanos que no conocen con exactitud los plazos establecidos por decreto, y el SAS los incumple". Con esta campaña "les animamos a que se informen y reclamen lo que no se cumpla con el objetivo de poder así mejorar la sanidad pública". La portavoz de Facua, Isabel Haro, ha incidido en que "la reclamación siempre hay que hacerla por escrito, y en un centro de salud o bien en el hospital en cuestión hay que pedir una hoja de reclamaciones, pedir siempre una copia y esperar la respuesta, que debe de llegar en el plazo de 15 días hábiles ". "De no ser así hay que insistir hasta obtener una respuesta". Haro ha añadido que "la mayoría de los ciudadanos no se decide a interponer una reclamación por miedo". "Temen que les repercuta de forma negativa en su proceso en cuestión, y deben de tener claro que esto no es así". "Las reclamaciones tienen su función". Desde Marea Blanca y Facua han insistido en que "los usuarios pueden ejercer el derecho a reclamar cuando lo estimen conveniente (mala atención, retrasos, problemas organizativos, etc.)".

Ambas organizaciones han detallado que se puede reclamar en nombre propio o de otra personal, por ejemplo, un familiar, y que el Libro de Sugerencias y Reclamaciones es tanto para pedir algo, como para reclamar o poner en conocimiento de la administración hechos que se consideren irregulares.