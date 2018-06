María Dueñas rinde tributo a las mujeres en 'Las hijas del Capitán'

La escritora María Dueñas presentó el pasado miércoles su última novela Las hijas del Capitán en el Centro de Cultura de Cajamar en la Casa de las Mariposas, que estuvo repleto de público. El acto estuvo organizado por Diario de Almería (Grupo Joly), enmarcado en el proyecto Diario de los Libros que coordina el profesor Antonio Galindo.

Dueñas estuvo acompañada por Antonio Lao, director de Diario de Almería; María del Mar Ruiz, Vicerrectora de la Universidad; Cristóbal Rodríguez, alcalde de Alhama y María Carmen Amate, escritora y directora de la revista El Eco de Alhama.

La autora de Las hijas del Capitán subrayó la importancia de regresar a Almería. "Para mi es muy especial. Este libro me ha traído cuatro o cinco veces a Almería cuando estaba en la fase de documentación. Una tarde conocí junto a la Catedral a María Carmen Amate y también a Elisa Castellón. Mi vida durante el proceso de escritura de esta novela ha estado muy vinculada a Almería".

María Dueñas se sintió feliz y a gusto en Almería presentando su novela en una tierra donde hace un guiño a Alhama, ya que sitúa en su obra a un tabaquero oriundo de este municipio, que en los años 30 del pasado siglo vio como muchos de sus vecinos se marchaban a buscar una vida mejor a Estados unidos.

"La idea de escribir esta novela surge encadenada, en cierta manera, a la novela anterior, La Templanza, en la que el protagonista era un indiano, uno de aquellos hombres del siglo XIX que llegaron a la América hispana y se enriquecían en la minería y luego volvían a España, convertidos en gente más poderosa. Cuando escribía La Templanza me documenté sobre las aventuras migratorias en general de los españoles en los siglos XIX y XX. Tuve conciencia que eran primero los hombres los que daban el primer paso para irse fuera de España, pero luego había mujeres que les seguían".

"Había una gran parte de esas mujeres que me di cuenta que eran muy anónimas, salían a trabajar, cuidaban a la familia, eran el sostén del hogar. Estas mujeres habían quedado durante toda la peripecia migratoria española en un segundo plano. Pero las mujeres fueron imprescindibles en la emigración, eran las que llevaban la economía domestica. Pensé a partir de entonces que había que saber algo más de ellas, y conocer sus sentimientos" apuntó Dueñas.

"Me decido a explicar ese mundo de las mujeres que emigraron de España. Pero, por primera vez en una de mis novelas, no sabia a donde las iba a mandar. En mis novelas siempre lo que tengo en cuenta es el escenario o la localización geográfica y posteriormente decido los personajes, la trama, el tono general que voy a dar a la obra. Aquí me pasaba lo contrario, que tenía claro el tema que iba a tratar, pero no sabia donde iba a centrar la novela" explicó al público que llenó el salón de actos de Cajamar en la Casa de las Mariposas.

Una vez con las ideas más claras, María Dueñas hizo un barrido amplio a la historia extensa migratoria de los españoles, tuvo otras tentaciones porque hay destinos magníficos. "Pensé en Argentina, Alemania o Suiza, pero cuando empecé a saber de toda la colonia española que llegó a Nueva York en las primeras décadas del siglo XX, pensé que no podría encontrar una ciudad más fascinante, donde aquellos inmigrantes tuvieron no solo que luchar contra el desarraigo en una ciudad gigante, y además con un problema del idioma. Nueva York me aportaba literariamente un potencial fascinante a la novela".

"Cuando tuve claro que Nueva York sería la ciudad donde se desarrollaba la trama de la novela, entonces empece a investigar". Entre esas fuentes, María Dueñas encontró a María Carmen Amate que escribió un gran libro sobre el Grupo Salmerón en Brooklyn. "Luego utilicé el trabajo que llevaban haciendo el profesor James Fernández y el periodista asturiano Luis Argeo. Leí sobre la experiencia de los vascos en Nueva York, así como de valencianos y alicantinos. Eso me hizo tener una idea muy clara de cómo vivían, qué oficios elegían y los Círculos donde se reunían".

Pero Dueñas, que es una escritora muy metódica y sobre todo observadora se hacía preguntas, a medida que se proponía escribir la novela. "Hubo un momento que me pregunté por qué los españoles sabemos tan poco de nuestro legado migratorio en Estados Unidos. Conocemos mucho de la emigración española a Alemania, y en cambio del paso de nuestros compatriotas por Nueva York sabemos muy poco. Sabemos poco porque todos los estudios se han ido haciendo focalizados en el entorno de los propios investigadores. Amate investiga sobre Alhama y los alhameños que se marchan a Nueva York, una compañera mía, Teresa Morell ha hecho otro gran trabajo titulado Valencians a Nova York. Nos ha faltado una interpretación colectiva".

Aunque Dueñas no quiso desvelar toda la novela durante su intervención en Almería, si dio cuenta de lo que va a ocurrir a las tres protagonistas y a quienes se van a ir encontrando a lo largo de las 600 páginas de Las hijas del Capitán. "He tratado a los personajes en tres dimensiones distintas. Por un lado tenemos a los personajes que son pura ficción como las tres hermanas Victoria, Mona y Luz y su núcleo más cercano. El tabaquero Luciano Varona, que es de Alhama también es un personaje de ficción, muy vinculado a las hermanas".

"Luego están los personajes que fueron reales que tenían mucho peso en la colonia española. Por ejemplo está la dueña de Casa Moneo donde van a comprar los polvorones, así como el padre Casiano y Francisco Sandre, dueño de La Valenciana. Entremezclo estos personajes que existieron en realidad y los de ficción", dijo.

Luego hay un tercer plano de personajes que son celebridades muy reconocidas como el Conde de Covadonga, Gardel, Rita Hayworth y Xavier Cugat. Eran personajes vinculados a la historia española que en aquellos momentos estaban en Nueva York. Me he tomado la libertad de meterlos en la novela y hacerlos interactuar con mis personajes de ficción, pero siempre siendo fiel al momento histórico".

Entre los personajes de carne y hueso estaba también Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII. "Tuvo mala suerte, nació hemofílico y con la llegada de la República a España, la familia real emprende el camino al exilio. Él conoce a una cubana y renuncia a todos sus derechos para casarse con ella. Es una historia pasional y de amor muy dura". "A las hermanas Arenas, se les van cruzando estos y otros personajes de ficción. Serán hombres y mujeres que formarán un tapiz y que darán una idea de lo que pudo haber sido la colonia de los españoles en aquella Nueva York de los años 30", concluyó.

maría dueñas

3 Las hijas del capitán