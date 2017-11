María Teresa González se defiende y apunta a usos con "fines políticos"

Fiel a su palabra, la exgerente del Patronato de Turismo, María Teresa González, emitía horas después de la vista oral un crudo comunicado en el que no podía ser más dura y crítica sobre los supuestos usos para "fines políticos" tras su acusación. " "Demostraremos que mi firma no da dinero. La firma de la secretaria delegada no tiene capacidad de dar ninguna orden de pago. Demostraremos que cualquier pago de un organismo autónomo de la Diputación se realiza por los tres claveros: el presidente, el interventor y la tesorera basándose siempre en acuerdos adoptados por el presidente del Patronato o por sus órganos colegiados tanto el consejo ejecutivo como la asamblea general. Si a mi no me han creído, aportaremos testigos desde dentro de la casa que expliquen imparcialmente lo difícil que sería intentar cualquier tipo de trama sin la propia connivencia de los verdaderos pagadores", recoge dicho comunicado.

González asegura que el denominado 'caso facturas' ha sido un claro aprovechamiento del modelo judicial para una batalla política entre dos partidos "pero no pueden olvidar una cosa, y es que yo soy funcionaria por oposición y no una actora del escenario político. Me acusa una Diputación presidida por un alcalde investigado hasta por la compra de palmeras con GPS a la empresa de su yerno, o del que hemos sabido por una denuncia de esta misma semana que un concejal suyo ha gastado, que se sepa por ahora, un cuarto de millón de euros en una copistería de su pueblo por conceptos tan razonables como la compra de caramelos".