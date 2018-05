El Mercado de La Cañada se mantiene abierto por solo 6 de los 21 puestos y reclaman medidas

La concejala del PSOE Adriana Valverde ha mantenido varias reuniones de trabajo con los vendedores del mercado de La Cañada a partir de las que ha elaborado una lista de diez tareas para que el gobierno municipal del Partido Popular contribuya a la reactivación de este espacio comercial. Entre las acciones a realizar se encuentran la puesta en marcha de un plan de dinamización de las instalaciones, arreglos y mejoras dentro del mercado municipal o la señalización de este recurso en el barrio para que, de esta manera, gane en conocimiento entre residentes y visitantes.

Valverde ha explicado que en estos momentos se mantienen ocupados seis de los 21 puestos con los que cuenta el mercado de abastos, una cifra "que el equipo de gobierno del Partido Popular tiene que aspirar a aumentar" apoyando para ello la actividad comercial dentro del mismo. "No es de recibo que el Ayuntamiento se gastara más de 400.000 euros en la rehabilitación de este espacio y que esa importante inversión no haya venido después acompañada de medidas para impulsar este comercio tradicional". Los socialistas han puesto el acento en que los comerciantes "trasladan la necesidad de que se lleve a cabo por parte del equipo de gobierno un plan de dinamización de las instalaciones y que este planteamiento no se quede solo reducido al Mercado Central". Son muchas las iniciativas que tienen en mente, como la celebración de actividades temáticas, mercados de artesanía, talleres sobre diferentes temas o acciones contando con los centros educativos de la zona, que vendrían a dar difusión entre los vecinos de la existencia del propio mercado, detalla la edil, quien incide la propuesta socialista de modificar la ordenanza con la finalidad de que puedan incorporarse actividades comerciales no vinculadas al producto fresco.