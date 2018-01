La Mesa del Ferrocarril recuerda que el viaje a Sevilla tarda hoy 53 minutos más

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería denunció ayer que en la actualidad el tren de línea convencional que une la capital almeriense con Sevilla tarda 53 minutos más en realizar este recorrido que en 2003. Asimismo, el portavoz de la plataforma, José Carlos Tejada, señaló durante un desayuno informativo con los medios que este mismo tren tarda 25 minutos más que hace 14 años en llegar a la ciudad de Granada. Ha asegurado que la situación en materia de ferrocarril en la provincia almeriense es "negativa" debido a que los "raquíticos" presupuestos de 2017 no han "aportado prácticamente soluciones al abandono ferroviario" de la misma. "Nos preocupa bastante la prórroga de los presupuestos en 2018 porque, por un lado no sabemos qué proyección de inversiones ferroviarias habría y, lógicamente, si no hay nuevos presupuestos, seguiremos con un bloque absoluto de inversiones en la línea convencional y la alta velocidad". Tejada recordó que en la actualidad Almería está conectada con el resto de España por líneas convencionales de ferrocarril y ha lamentado que no se han cumplido las "promesas" del Ministerio de Fomento para mejorar la plataforma del tren hasta Moreda (Granada), la catenaria o instalar un cambiador de ancho de vía en Granada. "Ninguna se ha cumplido hasta la fecha", ha sostenido Tejada, quien ha apuntado que la situación es "preocupante" porque las limitaciones de velocidad "siguen aumentando" en una conexión que fue construida "hace 125 años y está en una situación calamitosa". La Mesa continuará con las movilizaciones durante 2018.