Miguel desguaza el 'camión de la esperanza' ante el asombro vecinal de El Puche

El camión de la esperanza ha caído. Y lo ha tirado su propio dueño. Miguel Ángel Ferre, acompañado de un especialista que le ha asesorado, partió ayer el estudio de grabación de El Puche que, tiempo atrás, llegó a ser su casa durante casi una década. No le quedaba otra. El Ayuntamiento inició en 2016 un expediente administrativo que obligaba a Miguel a despedazar el camión y derribar la pequeña construcción que le adhirió y que durante los últimos años se había convertido en una especie de centro cultural al que acudían todas y cada una de las tardes los jóvenes del barrio para aprender música y participar en las grabaciones y videoclip que se han realizado.

La construcción ha caído junto a los que la vieron aparecer. Y es que, a pesar de que esta es una ocupación ilícita del espacio público denunciada por la Policía Local en 2016, y por ese motivo el Ayuntamiento le podría imponer una pena de entre 6.000 y 120.000 euros, han sido sus propios vecinos los que les han animado a continuar. Le ayudaron incluso a plantar cuatro árboles, los únicos que hay en las plazas de El Puche norte. Miguel ha desmontado el camión con una radial que se ha comprado para tal efecto. La debe tirar él, pues de otra forma debería pagar los costes del derribo. "No tengo para pagar un techo y me dicen que pague 120.000 euros". Argumentan que el camión está en una zona verde (y si lo es se debe a que él mismo plantó los cuatro árboles que hay) y que la plaza es comunitaria. Cuando no vienen ni a barrerla, somos los vecinos los que lo hacemos".

La orden, contra la que ha expuesto recurso, resulta contradictoria. Y es que Miguel llegó incluso a cobrar durante un tiempo el salario social y en los documentos de concesión reza el camión como su vivienda. "Y ahora me dicen que estoy en una zona verde. Es injusto a todas luces. Y más aún cuando en esta zona nuestros hijos viven en la miseria. Esto es un foco de gérmenes impresionante. La poca limpieza que hay es porque la hacemos nosotros. Vivimos sin luz por la noche. En esta plazoleta hay luz y es porque yo tengo puesto un foco fuera".

Y es que, aunque Miguel ha tratado por todos los medios de encontrar una vivienda durante el tiempo en el que estuvo en el camión, llegando incluso a postularse como demandante de VPO, le ha sido imposible. En 2011 realojaron en casas prefabricadas a varias decenas de familias de El Puche cuyas viviendas iban a ser reformadas. "Me acerqué a los políticos para preguntar y hablar de mi situación. Me preguntaron que dónde vivía y les señalé al camión. Al día siguiente me vinieron una pareja de municipales y me pusieron una papelera como que era un residuo. Me veía durmiendo en el suelo, en mitad de la plazoleta con mis dos hijos (uno con 14 y otro de 5) y con mi mujer". Doce años después, eso que el Ayuntamiento llama residuo será desguazado. "Una niña, cuando se enteró de que me pusieron la multa dijo que juntáramos un euro cada persona del barrio para pagar la multa. La niña tiene cinco años".