La 'Milla del Mechón' posiciona a Garrucha en el sector peluquero

Garrucha debe su reconocida fama a la gamba roja, pescado que está detrás de muchos empleos y representa uno de los atractivos de su oferta gastrourística. También lo son los bares y establecimientos de hostelería, un total de 82, donde se dispensa este preciado bocado. Pero los datos más curiosos de la economía garruchera se los reporta las peluquerías, salones de belleza y gabinetes de estética.

El furor de esta actividad y del culto a la imagen personal han convertido los cerca de 1.600 metros de la Calle Mayor, y dos aledañas, en una suerte de Milla del Mechón, con una concentración inusitada de hasta 31 referencias de estos negocios, sin parangón en Almería. Como quiera que Garrucha cerró 2017 con una población de 8.666 vecinos censados, una siempre división da como resultado que esta localidad promedia una peluquería por cada 270 habitantes en la actualidad. Según datos facilitados a este periódico por la Cámara de Comercio de Almería, la provincia cerró 2016 con un total de 1.218 peluquerías de hombres y mujeres y una media de 578 por habitante.

La media de Garrucha se verá reducida, hasta los 262, ya que en los próximos meses entrarán en funcionamiento otras dos más. El consistorio ha otorgado licencias de reforma de sendos locales que acogerán las peluquerías número 32 y 33. "Una tiene por promotora a una joven garruchera y la otra es de low cost y ha llegado por parte de un madrileño", ha destapado Rocío Hurtado, concejal de Turismo y Comercio del consistorio local, a Diario de Almería

La Calle Mayor es la que concentra y vertebra la actividad comercial de Garrucha. Ubicada entre el Paseo del Malecón, la más importante, plagada de bares y restaurantes, y la de Joaquín Escobar, la de los mercadillo de los viernes con cerca de 250 puestos, la "calle de las tiendas", así también conocida, es un cajón de sastre. Panaderías, bares, entidades bancarias, estancos, pescaderías, tiendas de calzado y de ropa, joyería y un sinfín más conforman su amplia y variada oferta. Pero, por encima de todas, las peluquerías y salones de belleza o gabinetes de estética, negocios que ofrecen servicios relacionados con el cuidado capilar y de la piel, manos y pies, masajes corporales o depilación, entre otros, son las que se llevan la palma y las más repetidas.

"Cuando yo empecé en esta calle éramos bastantes menos que ahora", comentan desde la peluquería David Cano. Con 23 años de actividad, esta peluquería ha pasado a ser una de las más señeras después de que recientemente se jubiló el decano local de los peluqueros y barberos, tras 50 años en el negocio.

"En los últimos dos años, se han abierto 6 ó 7 más", añade David Cano. Cuestionado sobre las razones que ayudan a entender y justifican este auténtico 'boom', este peluquero no encuentra aparentemente ningún motivo especial más allá del puramente empresarial. Y salva la pregunta de este periodista de una forma curiosa: "Igual es que nos falta imaginación", zanja.

La Calle Mayor atraviesa Garrucha de un extremo a otro completando una longitud de alrededor de 1.600 metros, equivalente a la distancia de una milla inglesa. A izquierda o derecha, en una acera y en la contraria, se cuentan una docena de peluquerías y un número similar entre salones de belleza y gabinetes de belleza. El resto, hasta los 31 establecimientos abiertos, se completa entre la calle Joaquín Escobar y el Paseo del Malecón, el más próximo al paseo marítimo y al Puerto. El l listado incluye también el servicio de peluquería de que disponen los residentes del Centro de Día.

Y todo en una convivencia sana y en competencia noble."El auge de este tipo de negocios, para mi, se debe a que se han vuelto a poner de moda", opina Pedro Vicente López quien, junto a su hermano, Antonio, regentan desde 2005 la peluquería Vincelop, la única de caballeros de toda la calle. "El trabajo se va repartiendo. No nos podemos quejar. Trabajamos todo el año y nos defendemos", dice el mismo interlocutor.

Pedro Antonio Rosa López es un joven peluquero que regenta desde hace un par de años la peluquería-barbería 'Peters', en la Calle Mayor, y asegura que, de momento, no ha acusado los efectos de la competencia. "Me va bien y me da igual que haya 20 ó 30 peluquerías. Estoy dando citas para una semana. El 80% de mi clientela es gente joven", comenta con una seguridad aplastante. "Trabajo las últimas tendencias masculinas como cortes cortos y difuminados", añade.

Francisco González, de Peluquería González, no tiene dudas al calificar de "barbaridad" el número de peluquerías de Garrucha. "La gente está equivocada porque la clientela no se hace de un día para otro. En verano, tenemos que desechar trabajos. pero después en invierno es es cuando se ve a cada cual". Este peluquero- barbero trabaja con citas previas, como otros muchos. "La gente ahora se preocupa más por su imagen y ha vuelto el cuidado de la barba. También trabajo mucho los degradados", comenta.

El muestrario de opciones en la calle Joaquín Escobar, la de arriba de la Calle Mayor, se reduce a cuatro nombres. "Hay demasiadas. Los comerciales me recuerdan que Garrucha es el pueblo con más peluquerías de Almería", dice la encargada de una de ellas antes de dar por terminada la breve conversión y disculparse con este periodista al no poder atenderle durante más tiempo, debido a la fuerte carga de trabajo del viernes.