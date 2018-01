Mociones en ayuntamientos en apoyo de la prisión permanente

El senador por el Partido Popular de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha anunciado hoy que el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones para pedir a los distintos grupos "su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable" incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Rodríguez-Comendador, que ha estado acompañado por la senadoras Rosario Soto y Maribel Sánchez, ha indicado que al igual que hubo "un gran consenso en todos los temas derivados de la violencia de género, debe haber un gran consenso también por parte de todos los grupos políticos en la defensa de la prisión permanente revisable porque no es una cadena perpetua, sino que lo que se pretende es salvaguardar a los ciudadanos de personas que, después de haber cumplido su pena y quedar en libertad, han vuelto a delinquir porque no estaban rehabilitados". El senador popular ha recordado que en marzo del año 2015 el Pleno del Congreso aprobó, con los votos favorables del PP, "una modificación del Código Penal para delitos de carácter gravísimo" y que el Partido Nacionalista Vasco, primero a través de un Proposición no de Ley, aprobada en octubre de 2016 con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, emplazaba al Gobierno a derogar esta pena, iniciativa que el PNV recuperó en octubre del pasado año, ahora a través de una Proposición de Ley, que contó con similar resultado.