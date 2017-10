Mojácar ya tiene los terrenos para la segunda fase de la variante

Junta y Mesa del Ferrocarril unen voces por el AVE

El consejero de Fomento, Felipe López, exigió ayer al Gobierno "la llegada cuanto antes del Corredor Mediterráneo a Almería y su conexión con Granada y Sevilla, ya que no son sólo fundamentales las comunicaciones radiales, sino también son igualmente importantes las articulaciones interiores y las comunicaciones entre las grandes ciudades como representa el desarrollo del Eje Ferroviario Transversal para la cohesión de los territorios". Previa a su reunión con la Mesa del Ferrocarril para analizar la situación de las infraestructuras ferroviarias en Almería, López apuntó que "el desarrollo ferroviario es imprescindible para la vertebración socioeconómica de Andalucía y de sus territorios", por lo que ha vaticinado que " la llegada del AVE a Almería será un revulsivo para que sobra la ciudad y la provincia, así como para el desarrollo y la competitividad de la economía y empresas de la zona. Expresó su preocupación por los ritmos en la ejecución de las obras, pues mientras la Unión Europea establece en el Reglamento 1315 el año 2023 como horizonte temporal para la finalización de las infraestructuras ferroviarias en la Red Básica Transeuropea del Transporte, "en Andalucía nos encontramos que no sólo no está terminado, sino que al ritmo al que van las obras son preocupantes, tal como informó la propia UE hace 8 meses a través de una radiografía sobre la situación actual".