Nace una asociación para crear la primera planta de tratamiento de residuos plásticos

El principal motor de la economía almeriense, la agricultura, lleva tiempo planteando un problema paralelo que se ha acentuado en los últimos tiempos: la gestión de los residuos que lleva aparejada. Además de los vegetales, a los que se le busca su gestión y revalorización implantando un modelo de economía circular donde se puedan reutilizar como nuevos insumos y su uso favorezca el medio ambiente, están los plásticos, que hoy día representan un inconveniente de importante calado.

El objetivo que se ha propuesto la Delegación de Medio Ambiente y de Agricultura, junto a la iniciativa privada, es la creación de una planta de tratamiento para este fin, ya que la provincia no cuenta con ella y sí con receptoras y gestoras. Es decir, para su acopio y procesado, paso intermedio antes de ir a parar a ese último eslabón que hasta el momento estaba en China.

Almería cuenta con unos 25 centros de gestión en los que está autorizada la recepción de residuos plásticos procedentes de la agricultura, si bien la mayoría son centros de gestión en los que se procesa otro tipo de residuos no especializados. De todos ellos, hay siete centros que sí recogen únicamente los plásticos y en ellos se realizan operaciones de gestión relacionadas principalmente con la clasificación y preparación de los mismos para su envío a esos recicladores finales. De ellas tan solo una de las plantas está autorizada para la valorización del plástico, con la obtención de granza principalmente de polietileno de baja densidad.

La pasada semana, el director general de Prevención y Calidad Ambiental, Fernando Martínez, junto con el delegado territorial de Medio Ambiente, Raúl Enríquez y el delegado de Agricultura, José Manuel Ortiz, mantuvieron un encuentro con los representantes de los Ayuntamientos de los términos municipales almerienses en los que se desarrolla el cultivo bajo plástico, así como con agricultores, gestores de residuos plásticos agrícolas y asociaciones, donde se abordaron diferentes iniciativas dirigidas a la gestión sostenible tanto a corto, como a medio y largo plazo para ir dando una solución sólida a esta problemática.

En esta cita, la Junta de Andalucía se comprometió a dar la máxima prioridad a la resolución de las autorizaciones necesarias para los dos nuevos puntos de acopio de residuos plásticos, situados en Níjar y en El Ejido, una vez que se resuelvan las correspondientes licencias por parte de los Ayuntamientos afectados. Estos puntos de acopio están promovidos por las Asociación de Recicladores.

"En esa reunión se puso de manifiesto que todos somos conscientes cual es el problema. Había un mercado como era el chino que los compraba y ya ha cerrado las puertas. Con lo cual, las empresas gestoras se encuentran ahora con un escenario en el que no se pueden deshacer ellos", explica Raúl Enríquez de Medio Ambiente. A eso hay que unir las negligencias, pues siempre hay quien tira esos plásticos a cualquier rambla, con la mala imagen que eso genera y lo que es peor, los problemas ambientales que lleva aparejados. Un ejemplo de ello son las 714 toneladas de estos plásticos que recientemente la Delegación de Medio Ambiente retiró en Adra, y que se ubicaban en las ramblas que desembocan en las Albuferas de Adra. " Hablamos de un problema que no es menor", subraya el delegado, quien reconoce que no se va a escatimar desde su Delegación en poner soluciones y la más viable es la creación de esa planta de tratamiento. Para ello las seis plantas que hoy gestionan estos residuos se han constituido en una sola asociación, de la que posteriormente nacerá una sociedad con el objetivo de que se le tenga figura jurídica para poseer la autorización que la llevará a gestiorar esa planta, que sería de inversión privada. "Nosotros en este sentido hemos asumido el compromiso de poder agilizar todos los trámites ambientales necesarios para ello y los Ayuntamientos también se mostraron predispuestos para todo lo que sean permisos municipales y licencias al efecto", concluye el delegado.