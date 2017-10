Neurólogos de Torrecárdenas exigen más especialistas en la provincia

El informe, que analizó la situación de 181 hospitales públicos y privados de toda España, constata que "la atención neurológica en nuestro país es deficiente". En algunas comunidades autónomas, la cuota de neurólogos en los centros sanitarios es "muy escasa", especialmente en los hospitales comarcales donde es "mucho más difícil encontrar este tipo de especialista", añade el texto. El caso más extremo es del Extremadura, donde no llega a cubrirse la cuota de un neurólogo por 100.000 habitantes, mientras que la comunidad más aventajada es la de Navarra, con 4,28 especialistas para tratar a 100.000 usuarios.

Tal y como ha indicado Arjona, "la dotación de nuerólogos en la provincia es nefasta", y las listas de espera son "excesivas". Al parecer la situación de Almería no es un caso aislado, en España hay 1,86 neurólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la cuota adecuada para atender y diagnosticar a los seis millones de españoles que sufren demencias y trastornos cerebrovasculares debería ser de cuatro especialistas por 100.000 habitantes, según los resultados de un estudio de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

La paciencia tiene un límite, y la de los médicos especialistas en Neurología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas ya se ha agotado. El equipo de profesionales integrado por un total de 13 galenos, ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS), la contratación de más profesionales, ya que tal y como ha detallado Antonio Arjona, neurólogo de Torrecárdenas, "vemos a más de 80 pacientes en las consultas del complejo hospitalario cada semana". "Los 13 neurólogos que estamos en la capital somos los encargados de atender a la población de toda la provincia, ya que los hospitales comarcales no cuentan con profesionales de nuestra especialidad".

El PP pide especialistas para los tres hospitales

Desde el Partido Popular (PP) de Almería también han denunciado la falta de neurólogos en reiteradas ocasiones, y han cifrado en 14 (2 por cada 100.000 habitantes) "cuando deberíamos tener 35, para que se prestara una asistencia de calidad a los 22.000 enfermos que sufren patologías neurológicas al año en Almería". Según lo populares, además de contar con una ratio tan baja, la organización asistencial de la patología neurológica se concentra en su inmensa mayoría en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas en la capital, con una dotación actual de 13 neurólogos, lo que pone de manifiesto una "gran desigualdad en la asistencia neurológica entre los distintos habitantes de la provincia", ya que en el Distrito Poniente sólo hay uno, y en el Hospital de Huércal-Overa, que atiende a pacientes del norte y levante de la provincia, no tienen ninguno. Desde el PP consideran "esencial" que la Junta dote de servicio de Neurología a los hospitales comarcales, Poniente y La Inmaculada, ya que actualmente el 93% de los médicos especialistas en Neurología se encuentran ubicados en el distrito sanitario que representa el 42% de la población almeriense, mientras que en el Poniente con una población muy similar, sólo hay uno y el Hospital no ofrece Neurología entre su cartera de servicios, y en el Levante no hay ninguno.