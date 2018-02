El cáncer infantil es una realidad, y así lo ponen de manifiesto los 25 nuevos casos que se detectan cada año en la provincia de Almería y que se elevan a 1.400 en todo el territorio nacional. Es la primera causa de muerte entre los 2 y los 16 años de edad, lo que evidencia que "hay muchas cosas por las que luchar". Así lo ha manifestado la presidenta de la asociación de Niños con Cáncer en Almería, Argar, Rosa Onieva, en el acto organizado con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer que ha tenido lugar en el CEIP Ginés Morata de la capital, donde ha señalado que "la supervivencia actualmente es del 80% pero tenemos que llegar al 0. Y tenemos que colaborar todos para poder avanzar y luchar porque los tratamientos sean más leves y las secuelas sean cada vez menos, porque como sabéis en el cáncer infantil no existe la prevención y por lo tanto hay que luchar porque esa investigación se lleve y ese tratamiento con los niños, el apoyo a las familias, y lógicamente en un día como hoy la sociedad tiene que salir a la calle para sumarnos a su lucha".

Nunca crecer, antes de tiempo es el eslogan elegido este año por Niños con Cáncer "y eso quiere decir que los adolescentes que están diagnosticados piden y nos han hecho ver que no pueden estar en adultos. El área de adultos funciona muy bien, pero para adultos. Los adolescentes siguen siendo niños, y los tenemos que tratar como tales. El cáncer es muy duro, lo mismo que cualquier enfermedad grave que se diagnostique y esos niños tienen que esta en su ámbito, con su gente y vivir esto lo más leve posible". La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández, ha señalado al respecto que "en el tránsito de la infancia a la adolescencia y a adulto, hay que tener en cuenta varias cosas. Hacer ese tránsito poco a poco y con la total colaboración entre pediatras y médicos de adultos, y siempre considerando que en los adultos se dan otras patologías y otras características que se escapan del ámbito de pediatría. Y por lo tanto hay que coordinar para que el tránsito sea lo mejor posible para el niño que pasa a ser adolescente, pero lógicamente teniendo en cuenta ese abordaje integral. Y eso ya se tiene en cuenta en el Hospital Torrecárdenas". Asimismo ha destacado la necesidad de incidir en la detección precoz, y en la investigación. El alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado el apoyo del Ayuntamiento almeriense a la asociación Argar y a todos los padres y madres de niños y adolescentes con cáncer, al tiempo que ha manifestado su total predisposición a seguir trabajando a su lado en favor de estas personas y hacer suyas las reivindicaciones del colectivo.

"En Almería tenemos un buen ejemplo de familias movilizadas por una causa que merece la pena. La asociación Argar lleva muchísimos años ayudando a las familias, a estos niños, estando a su lado, mostrando todo tipo de apoyo y las administraciones públicas no podemos nada más que aplaudir ese trabajo y ponernos a su entera disposición en lo que pudieran necesitar. Hoy Día Internacional de esta enfermedad creo que es un buen momento para reconocer no solo la labor de los padres y madres sino también de los voluntarios, del personal sanitario y educativo, y de todos los que contribuyen en la medida de sus responsabilidades a paliar esta lacra que cada vez es menor y cada vez tiene un mayor índice de curación y de la que todos tenemos que hacernos eco. Cáncer tiene que significar lucha. Y Argar lo lleva demostrando durante mucho tiempo. No podemos rendirnos. Tenemos que seguir trabajando al lado de estos niños".