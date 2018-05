La Noche en Blanco celebra el 25 de mayo multitud de actividades

La noche se vestirá de blanco el próximo 25 de mayo con la Noche en Blanco, una experiencia que unirá la promoción comercial, con las visitas turísticas y una amplia programación cultural. El Centro Histórico de Almería se llenará de actividades durante la tarde y la noche de ese viernes para disfrute de todos los almerienses y los turistas que se sumen a esta fiesta del comercio, el turismo y la cultura. El Paseo de Almería será el eje central de la programación, con varios escenarios y multitud de propuestas. Conciertos, actividades infantiles y moda, dentro de una amplia programación. Además, tres barrios de la ciudad contarán su propia noche de compras: el 8 de junio en Nueva Andalucía y El Alquián, y el 9 de junio en La Cañada.

El plato fuerte será el concierto de Blas Cantó, que saltó a la fama como componente del grupo musical 'Auryn'. Tras el éxito con esta formación juvenil, continuó su carrera en solitario participando en el talent show 'Tu cara me suena 5', donde se alzó con la victoria. Sus dos primeros singles son 'In your bed' y 'Drunk and irresponsible' y actualmente suma más de 7 millones de reproducciones en streaming. Tras el paso por Madrid y Barcelona, estará en el escenario ubicado en la Puerta de Purchena, dentro de la Noche en Blanco. Junto al programa de actividades, se abrirán los museos.