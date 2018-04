Nuevo colectivo por el Párkinson

Coincidiendo con el Día Mundial del Párkinson la nueva asociación ha salido a la calle para informar a la población sobre la enfermedad y para darse a conocer entre las personas que sufren la patología. Una nueva herramienta que tiene como finalidad ofrecer apoyo a las personas que en su día a día requieren de determinados recursos para sobrellevar la enfermedad. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. En Almería son más de 2.000 las personas que sufren Párkinson. Los síntomas son diversos y la edad a la que puede aparecer la enfermedad no está determinada.