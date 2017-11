Nuevos testigos, más pruebas y un acusado menos para el caso 'Facturas'

El caso 'Facturas' sigue adelante en los tribunales. La sesión de cuestiones previas celebrada este miércoles deparó pocas sorpresas y fue más un puro trámite. Ninguno de los acusados declaró ante los magistrados ni quiso hacerlo fuera de la sala de vistas, aunque la exsecretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González advertía de que trasladaría su parecer sobre la causa a través de un comunicado, cosa que finalmente hizo.

Por lo demás, la jornada de ayer se puede resumir, a grandes rasgos, en la incorporación de nuevas pruebas testificales y documentales a la causa y, por otro lado, la continuación del juicio sin uno de los acusados. El abogado de este acusado, José Luis Alabarce, indicaba que su patrocinado no había podido comparecer por motivos médicos y el tribunal presidido por el magistrado Jesús Martínez Abad ha decidido continuar sin él.

Dos funcionarias del archivo declararán a petición de la defensa el 22 de enero de 2018

No obstante, no ha acordado la suspensión y archivo provisional de la causa, tal y como pretendía el letrado, que ha mostrado su protesta por ello, sino que ha dejado para un posterior enjuiciamiento su acusación. Todo ello habida cuenta de que por su situación clínica y ante el contenido del informe médico forense no se prevé una recuperación próxima del mismo para que pueda comparecer en calidad de acusado.

Alargada más por el número de acusados -18 por el fiscal, 19 por la acusación particular de la Diputación de Almería- y de letrados -16 de la defensa-, el tribunal ha aceptado la incorporación de las testificales solicitadas por el letrado Francisco Torres en nombre de la exgerente del Patronato, a la postre una de las principales acusadas junto al expresidente de este organismo y exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez Montoya. Cabe recordar que ambos están acusados por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado. Se enfrentan a siete años y nueve meses -Luis Pérez Montoya- y nueve años años y diez meses de prisión -María Teresa González- , respectivamente.

Entre los testigos incluidos a instancias de dicho abogado se encuentran dos funcionarias del archivo del Patronato Municipal, que declararán el próximo 17 de enero.

En cuanto a otro tipo de pruebas, se ha admitido una pericial caligráfica que se presentará el 22 de enero, día en que también intervendrán los peritos de la Policía Nacional, y una serie de documentos manuscritos, supuestamente de puño y letra de Teresa González, ante cuya admisión ha protestado enérgicamente el letrado Torres. También ha sido aceptada otra documentación aportada por la representación de Leitour Viajes, resguardos de consignaciones de pago y un acuerdo de patrocinio aportado por el Club Polideportivo Goya, siendo retirada la responsabilidad civil fijada para Viajes Ejisol SL.

El 11 de diciembre continuará la vista oral. La calificación del fiscal, a la que tuvo acceso Diario de Almería, acusa de diversos delitos contra la administración pública a un total de 18 personas, incluidos los ya citados, además de a empresas como 'Publifiestas Conde', cifrando en más de 769.000 euros el dinero defraudado por estos con facturas falsas a la Diputación de Almería, interesando penas que van desde un año y diez meses hasta siete años y meses de prisión, e indemnizaciones de diversa cuantía para cada uno de ellos. La Fiscalía se ceba especialmente con el empresario Joaquín Conde, de 'Publifiestas Conde', y los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos, para los que pide las mayores penas de cárcel e indemnizaciones, sin contar a Pérez Montoya y González Rivera.