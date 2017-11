El Obispado reúne a las familias de los beatificados para estudiar su petición

El Obispado de Almería se sentará hoy a las doce del mediodía con los familiares de los mártires que han reclamado la recuperación de los restos mortales de sus difuntos, una vez que fueron beatificados en marzo después de la exhumación, para tratar de zanjar la polémica surgida por el incumplimiento de lo acordado antes de que acabe en los tribunales. Hay descendientes de mártires de Chirivel, Mojácar y María que expresaron su malestar con el plan improvisado por parte de la Diócesis de enterrar a todos los beatificados en la cripta de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Las Salinas y entregarles sólo tecas con reliquias de primer grado (ex carne aut ex ossibus) y a lo largo de esta semana los han convocado a un encuentro para hoy sin que de momento conozcan la propuesta que se pondrá sobre la mesa. Los familiares de los beatificados que estaban dispuestos a dar plantón a la jornada maritirial prevista para el lunes confían en que la Diócesis recapacite y atienda sus plegarias porque consideran que es lo justo y lo que indicaba el acuerdo que se firmó antes de la beatificación. De hecho, este periódico desveló en su edición de ayer que los mártires que fueron exhumados en Válor reposan en distintas iglesias de la provincia vecina y en la Catedral de Granada. Aquí la postura hasta el momento del Obispado ha sido tajante y así lo hicieron saber en un comunicado público en el que se manifestó que la instrucción del 27 de febrero de la Santa Sede es que las reliquias queden bajo la custodia del obispo diocesano y su destino sea el culto público, como testimonio de fe para la iglesia, en un lugar de veneración conjunta y peregrinación para mantener viva su memoria que sería la iglesia de Las Salinas. Una voz conocido el destino que tendrían los cuerpos de los santos y beatos, las familias iniciaron su particular cruzada al entender que eso no era lo que se había acordado a pesar de que las indicaciones llegarán después, en vísperas de la beatificación, desde la Santa Sede.

Después de hacer público su rechazo y su intención de acudir a la justicia, además de no acudir a la jornada martirial del lunes, ayer desvelaban al Diario que han sido convocados a una reunión en la que la Diócesis de Almería podría dar marcha atrás y optar por una solución acorde a la orden de la Santa Sede y a la demanda de los descendientes de los mártires de recuperar sus restos mortales. No se conformarán con las reliquias previstas para familiares y parroquias en las que ejercieron su ministerio los beatificados. Se trata de restos muy reducidos, tratados conforme a norma civil y canónica de conservación de las reliquias óseas que pierden, por tanto, la categoría de "difuntos".

No será hasta el término de ese encuentro cuando se conozca la decisión final del Obispado que en todo momento ha apostado, según argumentó tras la polémica, por la riqueza de contar con 115 intercesores mártires beatificados quiere ofrecer a todos los diocesanos el tesoro espiritual de su Martirio.