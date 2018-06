El conde de Ofalia, presidente de Gobierno con la Reina Regente

El Marqués de Heredia mantuvo su prestigio en la política de la nación, el 16 de diciembre de 1837 fue Presidente del Gobierno liberal conservador de María Cristina, hasta el 6 de septiembre de 1838. Se consideraba la persona adecuada para conseguir ayuda internacional en la Guerra Civil y vencer al Carlismo consiguiendo un cuantioso empréstito extranjero, cuestión muy difícil cuando los partidarios de don Carlos habían creado el pánico y puesto en peligro la misma provincia de Almería en otoño de 1836 y en diciembre de 1837 amenazaron extenderse sobre Vélez Rubio, además de acercarse a las puertas de Madrid en Septiembre de 1837. La derrota del Brigadier liberal Pardiñas, en la que éste encontró la muerte en la Provincia de Zaragoza a manos de las tropas del carlista Cabrera, agravado el desprestigio y falta de crédito internacional del liberalismo español por los reveses militares, poco ayudadas estas circunstancias por el comportamiento de la Reina viuda María Cristina que contrajo matrimonio morganático y secreto con el Guardia de Corps, sargento, hijo de una estanquera, Fernando Muñoz el 28 de diciembre de 1833, tres meses después del fallecimiento del Rey Fernando VII, matrimonio conocido por la Reina niña Isabel II en 1844. Escándalo familiar de María Cristina, aunque disimulado, era complicado ocultar, por los 8 hijos que tuvo con Fernando Muñoz, duque de Riansares. Esta cuestión desacredito a la Regente ante el pueblo español, además de ser motivo de censuras y composiciones sarcásticas…

"Se quejaban los liberales

que la Reina no paría

y tuvo más muñozes

que liberales había".

Fernando Muñoz se mantuvo distante en la política, pero entró en los grandes negocios de la España Isabelina, fue gran impulsor de la minería, negocios de bolsa, construcción de inmuebles, ferrocarril e industria en Asturias, muchos de sus asuntos e ilícitas ganancias eran censuradas en la época… en todos los grandes asuntos financieros de la nación entraba Muñoz. No conseguido por el Ministerio de Heredia el gran préstamo internacional necesario para terminar con la Guerra Carlista -derrotas ante el carlismo y críticas a la Regente perjudicaban a la causa liberal-, el Conde de Ofalia presentó su dimisión de Presidente del Gobierno, se retiró de la vida política.

Francisco Javier de Burgos sería ministro de Hacienda 19 días entre marzo y abril de 1846.

En la tradición almeriense se mantuvo, en los siglos XIX y XX que el benefactor de Almería para que fuese capital de su Provincia en 1833 -siendo la división territorial de 1833 la que ha perdurado-, fue don Narciso de Heredia, Marqués de Heredia y Conde de Ofalia, en esa línea se han mantenido historiadores como Tapia Garrido, sacerdote escritor de numerosas obras sobre Almería y su Provincia, además de que dispuso de las notas del humanista, historiador, catedrático de Latín en el Instituto almeriense, don Florentino de Castro. También en su importante Historia de una Ciudad, Almería en el siglo XIX, don Fernando Ochotorena Gómez trata del nacimiento de la Provincia de Almería, ambos ensalzan la figura de don Narciso de Heredia como impulsor del nacimiento de la Provincia Almería, tendrán pequeñas equivocaciones, pero aciertan profundamente en lo fundamental, nuestros antepasados consideraban la enorme labor que por el nacimiento de nuestra Provincia aportó aquel gran hombre de Estado, el Conde de Ofalia, emparentado por incuestionables lazos familiares con Almería, consideraban meritoria para nuestra ciudad la ayuda del Marqués de Heredia y Conde de Ofalia.

Cuando escribí "La Almería de Alfonso XIII", lo hice junto a Rafael Ochotorena Fernández, hijo de don Fernando, ambos ya tristemente desaparecido; con Rafael tuve una enorme amistad, recogíamos las anotaciones de Ochotorena Gómez, que continuaban su anterior Historia de Almería en el siglo XIX -en la cual aquel gran profesor estudió el origen de la Provincia de Almería-, la obra del periodo de Alfonso XIII, fundamentalmente de 1900 a 1931, también aportábamos escritos y artículos posteriormente aparecidos; fue imprimida por Sistemas de Oficina de Almería S.A. UAL, 2003; como otros historiadores o escritores de asuntos históricos, evitamos las notas pie de página, lo hicieron amantes de la historia almeriense o el mismo don Claudio Sánchez Albornoz en "El enigma histórico de España". En esta narración histórica sobre el Conde de Ofalia y la Provincia de Almería he recurrido a trabajos de historiadores almerienses ya publicados, que recogen la época del Conde de Ofalia . Me acerqué a la figura del Conde de Ofalia en mi libro "El Episodio de los Coloraos", en éste libro recurrí a la nota aclaratorias de pie de página, IEA, 1997, igualmente en mi libro "Almería entre dos siglos" IEA, 1998, trato la figura de Ofalia al referirme al origen de la Provincia almeriense. El presente trabajo lo baso fundamentalmente en un severo repaso a la Historia almeriense entre 1823 a 1834, conociendo los hechos ocurridos en España y costas españolas, peninsulares y africanas, además de las acometidas de las naves insurgentes americanas contra las costas de España, cuando los supervivientes de los hechos liberales de Almería o Tarifa, junto con otros emigrados, e independentistas americanos, actuaron contra barcos y costas de España, lo cual he investigado en los archivos españoles durante años, sin más ayuda que mi propio bolsillo… con noticias obtenidas de legajos, de diversos archivos, fundamentalmente del Archivo Histórico Nacional madrileño.