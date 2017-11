Oración y flores en recuerdo de los que no están

La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Lo decía, un siglo antes de Cristo, el ilustre filósofo y orador romano Marco Tulio Cicerón. Y sigue siendo así dos mil años después. Cuando el calendario se aproxima al primero de noviembre, Día de Todos los Santos, son miles de familias casi al completo en la provincia las que vuelven a mirar a los cementerios y los convierten en un espacios de reencuentro y recuerdo de los que ya no están. Es una de las fiestas de significación religiosa de mayor arraigo y cada año logra movilizar a la sociedad almeriense durante unas fechas en las que acude en masa a los camposantos. Tan sólo en la capital son cinco, si bien el de San José acapara el principal flujo de ciudadanos desde el pasado fin de semana. El cementerio de San José era ayer un hervidero por el que circulaban hileras de personas en ambos sentidos desde primera hora de la mañana. Cargados con flores y todo tipo de materiales de limpieza para engalanar los nichos de sus difuntos (cubos, productos, bayetas), algunos incluso con sus escaleras y sillas plegables, iban entrando y saliendo de las calles del camposanto, partícipes de una jornada especial en la que no están los protagonistas de la historia, si bien nunca se borrará su recuerdo. Un goteo incesante que colapsaba el acceso de vehículos, a pesar de que se habían reforzado las líneas de autobuses 2, 3 y 18 alargando trayectos y con más frecuencias y de la supervisión y ayuda policial de la circulación hacia los más de un centenar de aparcamientos en la entrada norte. Los taxis también tenían un dispositivo especial, al igual que los floristas que vendían todos los ramos de crisantemos, claveles, rosas y gladiolos y tenían que recargar sus puestos durante la mañana. Tan sólo el cementerio de San José recibió ayer a más de 30.000 personas, si bien han sido muchos más los que han visitado sus instalaciones desde el lunes. La edil Carolina Lafita supervisó el buen desarrollo de la jornada y de los servicios municipales junto a la gerente del Grupo ASV. Además del refuerzo del mantenimiento de las instalaciones, la empresa de los cementerios puso a disposición de los visitantes con problemas de movilidad dos buggies eléctricos que no pararon ni un minuto. Hoy será la misa de difuntos a las doce en la capilla del tanatorio.