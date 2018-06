Ordenan el cese de actividad de ocho talleres ilegales de automóviles

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Almería, competente en materia de industria, ha ordenado el cese de actividad de ocho talleres de reparación de automóviles de Almería por encontrarse en situación de ilegalidad al no haber presentado la necesaria declaración responsable.

Para ello ha contado con la colaboración de la Policía adscrita a la Comunidad Autónoma, que ha realizado labores de información y comprobación de la continuidad de la actividad de los talleres. Además, el Gobierno andaluz está tramitando 20 expedientes relacionados con la situación ilegal de otros tanto talleres mecánicos. De éstos, dos han regularizado su situación y por tanto pueden continuar abiertos, mientras que ocho no lo han hecho y por tanto se ha procedido a ordenar su cese de actividad. Los establecimientos que no cumplen la normativa perjudican gravemente al resto que sí lo hacen al suponer una competencia desleal para el sector y un menoscabo a las arcas públicas, ya que no pagan las tasas e impuestos correspondientes y vulneran los derechos de los consumidores.