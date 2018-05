El PP consigue la unanimidad de todos los grupos para que la Junta disponga recursos para promocionar la capitalidad gastronómica

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Amós García ha defendido hoy en la Comisión de Turismo del Parlamento Andaluz una Proposición No de Ley que ha sido apoyada por todos los grupos políticos en la que se pide a la Junta el respaldo a la ciudad de Almería como capital gastronómica 2019.

García Hueso, que se ha mostrado enormemente satisfecho tras la unanimidad lograda en la Cámara andaluza para que la Junta disponga recursos para promocionar la capitalidad gastronómica, ha comenzado su intervención agradeciendo el apoyo tan inmenso que ha recibido la capitalidad gastronómica tanto por parte de profesionales del sector turístico, como por cocineros, asociaciones de empresarios, restauradores, chef relevantes y estrellas Michelín, colegios profesionales, o a los estudiantes de la UAL que hace unos días formaron un mosaico humano con el corazón de Almería, el logo seleccionado para promocionar a Almería capital gastronómica 2019.

“Apoyar a Almería como ciudad Gastronómica es apoyo a Andalucía, es apoyo al turismo, a la hostelería, sector servicios, a la agricultura, a la innovación, es el reconocimiento a una provincia a la cual, la distancia la ha convertido en un reto”, ha dicho.

En su intervención ha destacado la gran capacidad de los profesionales almerienses ante el aumento del sector turístico, y conscientes de su importancia y de los beneficios que reporta, “nuestro objetivo es promover y fomentar la oferta turística con una oferta de calidad y sostenibilidad”.

En este sentido ha destacado que la Gastronomía ocupa una de las principales motivaciones por las cuales los turistas se deciden por un destino, y ha señalado que “Almería es desde antiguo ciudad famosa y referente por la variedad de su gastronomía, y cada vez son más los visitantes que llegan a nuestra ciudad y quieren descubrir una tierra donde vivir experiencias culinarias”.

Por todo ello, y porque Almería es la cuna de la tapa y en ella se puede degustar el mejor tomate del mundo, o las mejores gambas, pasando por las migas, gurullos, costillas o gallo pedro, guardando un trocito de historia en cada bocado, tal y como reconoció el Delegado de la Junta en Almería, procede, según Amós García, que también el Parlamento muestre su apoyo a la ciudad de Almería para convertirse en un referente como destino gastronómico reconocido en nuestro país de forma bien definida en coherencia con los valores y objetivos perseguidos desde la Junta de Andalucía para el crecimiento y generación de empleo y de acuerdo a sus competencias atribuidas en el estatuto de autonomía.

“Lo que el PP ha pedido hoy ha sido el apoyo y la colaboración para la promoción de la candidatura a todos los grupos, colaboración y apoyo a los colectivos que ya desarrollan iniciativas gastronómicas en la ciudad, colaboración para la promoción de la ciudad en el Día mundial de la Tapa y colaboración para impulsar la participación de los hosteleros en las principales ferias y concursos gastronómicos. Todo este apoyo es apoyo para Almería, para su gente y también para toda Andalucía”, ha dicho.

Para Amós García la apuesta del PP es que “Almería se conozca por sus fortalezas gastronómicas porque tenemos una excelente materia prima, la innovación del sector agroalimentario, la creatividad de nuestros restauradores, la tapa como seña de identidad y una ilusión que queremos trasladar fuera de nuestras fronteras”.

En la intervención del Partido Socialista, su portavoz ha explicado la presentación de una enmienda a la PNL del PP en la que se pretendía que fuera el Gobierno de España el que apoyara a la ciudad de Almería, a través de Turespaña, cuestión que Amós García ha rebatido explicándole que un organismo nacional no puede apoyar a una provincia española frente a otras en cuanto a la capitalidad gastronómica, que Turespaña desarrolla su actividad únicamente en el exterior, y en tercer lugar que es miembro del jurado, y por lo tanto ha de ser imparcial y no formar parte por ninguna de las ciudades, además de que la promoción en estos casos es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma tal y como detalla el propio “Diario de Gastronomía”.

Según García Hueso “no es una enmienda coherente, y es una petición que perjudica más que beneficia, y que deja en mal lugar a quien la ha presentado y que dejaría en peor lugar a quien la admitiera o votara a favor”, por eso ha sido rechazada.

Para demostrarlo lo ha hecho señalando en primer lugar que Turespaña es un organismo nacional, dependiente del Ministerio de Turismo, y por lo tanto Turespaña no se puede decantar por una provincia u otra.

“Ya sé que los socialistas tienen una idea muy particular de la solidaridad entre los españoles, de la igualdad y de la unidad que tiene que garantizar el Estado, pero no confundan aquí, no pretendan hacer pillerías, ni trucos. Entre otras cosas porque queda muy claro en el estatuto de Autonomía de Andalucía que las competencias de Turismo le corresponden en exclusiva a la Junta de Andalucía, por eso le pedimos que no intenten escurrir el bulto y afronten este reto con ilusión”, ha explicado.

En segundo lugar, el parlamentario del PP ha manifestado que se ha rechazado la enmienda del PSOE porque Turespaña desarrolla su actividad en el exterior, es el organismo nacional de Turismo responsable del marketing de España en el mundo y responsable de crear valor para su sector turístico en el exterior. Además, gestiona la marca turística España, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y realiza la promoción de España como destino turístico en el exterior.

“Pretenden buscar el apoyo de un organismo que desarrolla su actividad en el exterior e internacional para un galardón que es a nivel nacional”, ha dicho.

Finalmente, ha recordado al PSOE que mientras ellos solicitan el apoyo de Turespaña se olvidan de que es miembro del jurado que elegirá la capital gastronómica de entre todas las provincias españolas que se presenten.

“Señores del PSOE hubieran quedado muy bien dando su apoyo a la iniciativa del PP desde un principio, sin embargo, para enredar han presentado una enmienda que no tiene ningún sentido”, ha señalado.

Amós García ha concluido afirmando que con esta iniciativa que hoy se ha aprobado en el Parlamento Andaluz se aúnan voluntades para trabajar juntos y apoyar a agricultores, hosteleros, cocineros, camareros, en definitiva apoyar a la esencia de Andalucía, que se hace grande desde la provincia de Almería.