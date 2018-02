El PP asciende a 19.000 euros el gasto de la comida del mayor en el "año preelectoral"

El concejal del PSOE Manuel Vallejo ha censurado el "uso" del alcalde de los mayores en año preelectoral durante su análisis de los presupuestos en materia social aprobados por PP y Ciudadanos, del que además ha destacado la "nueva renuncia" del regidor a conseguir unos servicios sociales de excelencia. El edil ha puesto el foco en que el Partido Popular trata de ocultar esa realidad calificando de modo incierto el presupuesto actual como "eminentemente social" por "hacer pasar de 15.000 miserables euros a 50.000 euros el dinero dedicado al plan municipal de mayores", una cifra que, asegura, tiene "truco".

Y ese truco es que, para este plan en 2017 se destinaron 15.000 euros de los que, según la liquidación presupuestaria que se conoce hasta el momento, "se han gastado unos 3.800 euros". Frente a eso, los 17.000 euros de la asignación para la comida de Homenaje al Mayor "se gastaron y con creces, ya que incluso se ha aumentado el gasto hasta los 19.000 euros".

Organizar comidas se le da muy bien al PP, pero ya no tanto las acciones necesarias"Manuel VallejoConcejal del PSOE

Por ese motivo, desde la bancada socialista han afirmado que "organizar comidas se le da muy bien al PP, pero poner en marcha las actividades y acciones necesarias para la formación y bienestar del colectivo de mayores en sí, ya se ve que no tanto". El PSOE han mostrado sus dudas de que "en este apartado concreto, el gobierno municipal del PP vaya a ser capaz -teniendo en cuenta el desorden e ineficacia que reina en sus filas- de llevar a buen fin los 50.000 euros previstos para este año, aunque las partidas se hayan aumentado ahora, y no desde 2015, por un punto de vista claramente preelectoral".

Vallejo ha lamentado que, año tras año, los servicios sociales no sean "la piedra angular en la que se sustente todo el trabajo que lleva a cabo el equipo de gobierno porque, para empezar, los gastos insuficientes que se contemplan en las cuentas municipales "no se llegan a ejecutar o no corresponden con partidas estrictamente dedicadas a la atención de los almerienses que peor lo están pasando".

A partir de ahí, ha detallado que en 2018 "nos encontramos con que el alcalde sigue sin contemplar ni tan siquiera un gasto sobre el papel que nos vaya a situar en unos servicios sociales de excelencia, aunque en cambio sí que se ha preocupado de incrementar partidas para los mayores para ver si, de una vez por todas, son capaces de gastarse ese dinero, y contentarlos en este año preelectoral".