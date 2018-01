El PP critica el "déficit crónico" de especialistas en La Inmaculada

Los parlamentarios andaluces del PP de Almería, junto a miembros de la Comisión de Sanidad y los alcaldes y portavoces del Levante, Almanzora y Norte de la provincia mantuvieron ayer una reunión de trabajo sobre la "grave situación" en la que se encuentra el Hospital de La Inmaculada y han denunciado "discriminación" sanitaria por parte de la Junta. En los próximos días, el PP va a presentar mociones en los 41 municipios afectados por el "déficit crónico de especialistas" en el Hospital La Inmaculada, solicitando medidas urgentes para este centro hospitalario, y los parlamentarios del PP también llevarán una Proposición No de Ley al Parlamento para que la Junta amplíe la zona de hospitalización de este centro; contrate el personal de enfermería y los especialistas que se necesitan; amplíe la plantilla de médicos de Urgencias hasta 23 facultativos; y mejore las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios de forma que se puedan cubrir las necesidades del hospital para evitar la fuga de batas blancas.

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, manifestó que la realidad en el Hospital de Huércal-Overa es que por su sitio geográfico tiene un grave problema de "fuga de batas blancas", ya que los médicos prefieren irse a la comunidad murciana porque se les maltrata en Andalucía, y eso está evitando que las contrataciones que se hacen no lleguen a buen término. Ante esta situación, el PP llevará en el pleno del Parlamento el próximo día 2 una Proposición No de Ley ante la discriminación que sufren los profesionales sanitarios del Sistema Andaluz de Salud por el actual complemento de dedicación exclusiva y la reconversión del mismo, para evitar la "fuga de batas blancas" que tanto afecta al Hospital de La Inmaculada. En relación a este centro hospitalario Carmen Crespo ha señalado también que según la propia Consejería se está "discriminando" a este Hospital, al igual que al resto de la provincia, ya que tras una pregunta en el Parlamento la Junta ha contestado al PP que "de 90 millones que habían ejecutado en las inversiones presupuestarias de la sanidad andaluza en 2015, a la provincia de Almería solo llegaron 324.854 euros, y de ese dinero se destinaron 7.546 euros a un mamógrafo en la Bola Azul y una estación de trabajo en el Hospital La Inmaculada".

"El señor Sánchez Teruel debería explicar esto, porque son muchas las necesidades que hay y no se cubren, además de invertir una cantidad irrisoria en la zona. La realidad es que la Junta y el PSOE tienen discriminados a la provincia de Almería, y a la zona sanitaria que cubre el Hospital de La Inmaculada". Para la portavoz popular lo que está claro es que hay que cambiar el modelo sanitario en Andalucía y apostar por la atención primaria para que no se colapsen unos hospitales en los que no hay suficientes profesionales, ni especialistas, ni infraestructuras. Crespo recordó que el PP ya ha intentado que el modelo sanitario cambie porque está basando en la fusión hospitalaria, en las carencias y está politizado. Sin embargo, ha señalado que "entre PSOE y Cs están frenando que se cambie el modelo y que el Parlamento apruebe medidas al respecto".