El PP denuncia que Almería queda "desierta de ayudas de la Junta" para pymes turísticas

El parlamentario andaluz del PP de Almería, Amós García, denunció ayer que "Almería vuelve a ser maltratada una vez más por el PSOE y su gestión en la Junta", después de conocer que "el Gobierno de Susana Díaz ha dejado desierta de ayudas a la provincia de Almería en materia de creación de nuevas empresas turísticas correspondientes al ejercicio 2017 y recientemente publicada su resolución".

García pidió explicaciones al Consejero de Turismo, que ayer se encontraba en la provincia, al tener conocimiento de que "ni una sola convocatoria de ayuda ha sido aprobada para Almería de las solicitudes presentadas, solicitudes de emprendedores almerienses que pretenden incorporarse al mercado laboral en uno de los sectores fundamentales y prioritarios de la provincia de Almería como es el turismo, emprendedores que acuden a estas convocatorias que vienen financiadas con fondos europeos y dirigidas a fomentar los servicios turísticos y a la creación de nuevos productos. Ayudas que se destinan a la creación, crecimiento y consolidación de las empresas turísticas, lo cual supone dinamizar nuestra economía y activar toda esa industria auxiliar que conlleva, como la publicidad, el transporte, la hostelería, y que supondría la creación de muchos puestos de trabajo", afirmó.

Amós García explicó que "Andalucía es la comunidad que más ha recibido y que sigue recibiendo de Europa", sin embargo, los ciudadanos lo ven como algo lejano y de difícil acceso, y eso define la "mala gestión del PSOE desde la Junta de Andalucía", ya que según ha expuesto "la comisión Europea exige que se visualicen los fondos que ponen a nuestra disposición y desde la Junta no lo cumplen, porque no les interesa o porque su limitada capacidad de gestión no se lo permite".