El PP denuncia falta de anestesistas y el SAS lo vincula a bajas puntuales

La parlamentaria andaluza del PP de Almería, Rosalía Espinosa, denunció ayer la situación que se está viviendo en el Hospital Torrecárdenas, donde según le han trasladado los pacientes y los propios sanitarios se están suspendiendo y retrasando intervenciones quirúrgicas por falta de anestesistas, una situación que lamentablemente no es nueva. Espinosa explica que a día de hoy están funcionando "la mitad de los quirófanos existentes", lo que ha provocado que las listas de espera continúen aumentando aunque la Consejería de Salud no lo reconozca. En la actualidad en la provincia, según datos de la propia Junta, la lista de espera para intervención quirúrgica supera las 2.000 personas en Torrecárdenas, una situación que, según la parlamentaria del PP se agravará si desde la Junta no toman medidas y solventan la falta de anestesistas. "En Torrecárdenas no pueden funcionar la totalidad de los quirófanos existentes porque tendrían que tener contratados entre 38 y 40 anestesistas, y hay poco más de 30 actualmente, algunos de ellos con contratos a tiempo parcial, por lo que la actividad quirúrgica del centro hospitalario se está resintiendo", ha dicho. Ante esta situación Rosalía Espinosa explica que el PP ya ha registrado en el Parlamento Andaluz una batería de iniciativas solicitando explicaciones a la Consejera de Salud y exigiendo la solución urgente del problema.

La Consejería de Salud explicó ayer que "el PP se lanza una vez más a generar alarma entre la población y a utilizar la demagogia para desprestigiar a la sanidad pública, con argumentos falaces y faltando a la verdad". En este sentido, desde el SAS explican que la actividad en el área Quirúrgica de Torrecárdenas se está desarrollando con normalidad y los distintos quirófanos del centro funcionan a pleno rendimiento. Como ocurre en todos los centros hospitalarios, circunstancias sobrevenidas, como la mayor complejidad de lo previsto en una intervención programada, la llegada de casos urgentes, o la baja laboral no prevista de un profesional del equipo quirúrgico, pueden provocar suspensiones puntuales de alguna operación, pero en ningún caso se trata de un problema generalizado, ni se están produciendo aumentos en las listas de espera.

En los últimos meses han coincido, según la Junta, las bajas simultáneas de varios especialistas en Anestesiología y Reanimación de Torrecárdenas, que no han podido ser cubiertas debido a la escasez generalizada de profesionales médicos en todo el Sistema Nacional de Salud. Esta falta de facultativos especialistas no es exclusiva de este Complejo Hospitalario, ni de la provincia, sino que afecta al conjunto del país.