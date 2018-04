El PP espera que la consejera de Educación pida perdón por todos los incumplimientos

La parlamentaria andaluza del PP de Almería Aránzazu Martín ha señalado, ante la visita de la Consejera de Educación, Sonia Gaya, para "inaugurar" el IES el Toyo, que espera que haya pedido disculpas a la comunidad educativa por "los grandes retrasos e incumplimientos a la hora de poner en marcha este IES", y le ha recordado que "si puede venir a descubrir una placa es por las grandes movilizaciones de los padres y madres y el esfuerzo del Ayuntamiento de Almería que además hizo una modificación en el planeamiento de forma urgente para que la Junta no tuviera excusa con la puesta a disposición de los terrenos". Según ha explicado Martín, este IES lleva un año funcionando, y sin embargo, la Consejería ha tenido "la cara dura" de venir a inaugurarlo cuando además sigue contando con deficiencias. Y ha lamentado que lo haya hecho "para tapar las grandes carencias educativas de la Junta en la provincia de Almería, que aún sigue siendo líder en aulas prefabricadas en Andalucía". La parlamentaria del PP espera que durante el transcurso de su visita además de descubrir la placa haya tenido tiempo de acercarse al CEIP Torremar para comprobar "in situ" lo que el Partido Popular insistentemente no le para de manifestar en sede parlamentaria, y es que siguen existiendo aulas prefabricas, además de importantes carencias en ese centro educativo. La parlamentaria del PP ha calificado la visita de la Consejera de "absolutamente desafortunada y lamentable", y señala que sin duda alguna "viene obligada por las circunstancias tan específicas que tenemos en la provincia".