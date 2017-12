El PSOE pide al Gobierno explicaciones tras la "renuncia" del CIEMAT a operar en la PSA

El PSOE de Almería ha pedido al Gobierno central explicaciones tras conocer que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) ha renunciado a operar en la Plataforma Solar de Tabernas. Según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el CIEMAT ha renunciado al contrato 'Servicios de operación de la Plataforma Solar de Almería para la ejecución de los planes de ensayos', que tenía un coste estimado de 2.695.616 euros.

El diputado nacional del PSOE de Almería Juan Jiménez presentará en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas. "Este anuncio que publica hoy el BOE nos resulta muy preocupante, dada la situación que atraviesa la Plataforma, de modo que vamos a presentar una serie de preguntas en el Congreso para que el Gobierno dé las explicaciones oportunas", ha detallado. "Por un lado, queremos que nos explique por qué renuncia el CIEMAT a este contrato y, por otra parte, pedimos que aclare también, de una vez por todas, qué futuro tiene la Plataforma Solar de Almería", ha dicho. En concreto, el diputado socialista preguntará cuáles son los motivos por los que el CIEMAT ha decidido renunciar a este contrato, valorado en 2,6 millones de euro.

"No hay que preocuparse. Es una circunstancia administrativa provocada por la situación de los PGE, que ha supuesto que se anule porque no había fondos cuando se convocó", explica Sixto Malato, argumentando que cuando se realiza la convocatoria, no se es consciente de que los PGE no están aprobados, y ese es el motivo de que se quede fuera. "Son razones administraciones que esperemos que se resuelva al comenzar el año", añade.