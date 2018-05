El PSOE acusa al PP de dilatar desde hace un año los parques saludables de cuatro barrios

Los concejales del PSOE y miembros de la junta municipal de Distrito Bahía, Adriana Valverde e Indalecio Gutiérrez, ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de dilatar la ejecución de cuatro parques saludables para los barrios de Loma Cabrera, Bellavista, Retamar y La Almadraba de Monteleva que fueron aprobados en ese órgano en octubre del año pasado al mismo tiempo que otro parque infantil para Los Cortijillos, que sí se ha hecho. "¿Por qué se ha impulsado solamente una de las actuaciones seleccionadas y no todas ellas?", se ha preguntado Valverde, antes de expresar que "esperemos que no sea porque el alcalde y sus concejales están acumulando proyectos para tener cintas que cortar en los distintos barrios de Almería cuando se acerquen las elecciones municipales".

Desde el PSOE han evidenciado que, en estos momentos, "se están aprobando los nuevos proyectos a ejecutar con el dinero destinado a esta junta municipal de distrito para 2018" sin que se haya terminado ni tan siquiera con las actuaciones correspondientes a 2017. En concreto han explicado que, frente al tiempo empleado para llevar a cabo el parque infantil de Los Cortijillos para poder estrenarlo el mes pasado, en el caso de los de Loma Cabrera, Bellavista, Retamar y La Almadraba de Monteleva se sigue a la espera de que se ejecuten a pesar de que, ya en enero, se aprobó en Junta de Gobierno el proyecto de obra para los mismos y el plazo de ejecución era de tres meses. Valverde ha pedido explicaciones públicas sobre "qué está pasando aquí" al PP y sobre "por qué no se ha procedido ya a la licitación de las obras" puesto que, cuando las aclaraciones pertinentes se han solicitado en el seno de la última convocatoria de la Junta de Distrito, "el concejal responsable no sabe sobre cómo está el tema o no quiere responder".