El PSOE acusa al PP de incumplir un convenio de trabajo para 300 jóvenes

La concejala del PSOE Adriana Valverde ha calificado como "gravísimo" que el alcalde de la ciudad "haya permitido que no se hayan ejecutado las acciones previstas para la incorporación al sector turístico de unos 300 jóvenes, comprometidas en un convenio firmado con la Escuela de Organización Industrial en 2015". "Se prometió esa inserción laboral por parte del anterior alcalde del PP, que dejó a dedo al actual en el puesto que ocupa, a través de actuaciones que se llevarían a cabo hasta finales de 2018", según Valverde. "Pero resulta que los socialistas hemos comprobado cómo, en los últimos tres años, no se ha hecho absolutamente nada por invertir el millón de euros previsto para paliar el desempleo entre jóvenes de 16 a 30 años", ha afirmado.

Y eso ha pasado, según ha remarcado, a pesar de que el Ayuntamiento "solo tenía que poner, para formación y ayudas económicas, tanto a la contratación como a la creación de nuevas empresas, un total 80.000 euros del millón de euros total contemplado en ese acuerdo, mientras que el resto lo invertiría la Escuela de Organización Industrial (EOI) con fondos europeos".

En ese contexto, resulta que el equipo de gobierno ni tan siquiera ha llegado a presupuestar su parte en los diferentes presupuestos de la empresa municipal Almería Turística, a través de la que se gestionaba este acuerdo. Las cuentas de esta empresa recogen que en 2016 no se destinó ni un euro a su parte de la financiación para, ya en 2017, contemplar 40.000 euros que no se han gastado y, en el año en curso, incluir solamente 20.000. Por esos motivos, desde el PSOE se han preguntado "en qué está pensando el alcalde para no abordar el principal problema que tiene esta ciudad, que es un desempleo que sufren los jóvenes especialmente".